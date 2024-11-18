Λογαριασμός
Βρήκαν την αγάπη στο «Power of Love» του ΣΚΑΪ - Τι θα κάνουν στην κουζίνα της Μαμάς;

Ένα ζευγάρι έκπληξη σήμερα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»

Βρήκαν την αγάπη στο «Power of Love» του ΣΚΑΪ. Τι θα κάνουν στην κουζίνα της Μαμάς;

Η Σωτηρία Δεμίρογλου και ο Νίκος Πελετιέ ερωτεύθηκαν μέσα στο σπίτι Power of Love και αναδείχθηκαν νικητές του show. Σήμερα, το αγαπημένο ζευγάρι θα δοκιμάσει τις μαγειρικές του ικανότητες στην κουζίνα της Μαμάς.

Ο Μάρκος Σεφερλής τους υποδέχεται και ο Έκτορας Μποτρίνι περιμένει να δοκιμάσει το πιάτο που θα φτιάξουν με τα χεράκια τους. Ο Νίκος είναι ο «μάγειρας» του ζευγαριού και βάζει δύσκολα στη Σωτηρία, η οποία μπαίνει πίσω από τον πάγκο της κουζίνας για να ετοιμάσει «rib eye με καραμελωμένα κρεμμύδια και πατάτες αντιναχτές».

Θα τα καταφέρει η Σωτηρία να μαγειρέψει το πιάτο που έχει στο μυαλό του ο Νίκος; Θα βγει αληθινή η φράση «ο έρωτας περνάει από το στομάχι» και θα συνεχίσουν στο επόμενο επεισόδιο; Θα το διαπιστώσουμε στο «Η Μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», στις 15.00, στον ΣΚΑΪ.

