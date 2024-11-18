Βρήκαν την αγάπη στο «Power of Love» του ΣΚΑΪ. Τι θα κάνουν στην κουζίνα της Μαμάς;

Η Σωτηρία Δεμίρογλου και ο Νίκος Πελετιέ ερωτεύθηκαν μέσα στο σπίτι Power of Love και αναδείχθηκαν νικητές του show. Σήμερα, το αγαπημένο ζευγάρι θα δοκιμάσει τις μαγειρικές του ικανότητες στην κουζίνα της Μαμάς.

Ο Μάρκος Σεφερλής τους υποδέχεται και ο Έκτορας Μποτρίνι περιμένει να δοκιμάσει το πιάτο που θα φτιάξουν με τα χεράκια τους. Ο Νίκος είναι ο «μάγειρας» του ζευγαριού και βάζει δύσκολα στη Σωτηρία, η οποία μπαίνει πίσω από τον πάγκο της κουζίνας για να ετοιμάσει «rib eye με καραμελωμένα κρεμμύδια και πατάτες αντιναχτές».

Θα τα καταφέρει η Σωτηρία να μαγειρέψει το πιάτο που έχει στο μυαλό του ο Νίκος; Θα βγει αληθινή η φράση «ο έρωτας περνάει από το στομάχι» και θα συνεχίσουν στο επόμενο επεισόδιο; Θα το διαπιστώσουμε στο «Η Μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», στις 15.00, στον ΣΚΑΪ.

