Τhe Voice: Η συγκινητική εξομολόγηση της ‘Ελενας Παπαρίζου για την μητρότητα

Στη σκηνή του «The Voice» ανέβηκε ένας νέος διαγωνιζόμενος, ο Μιχάλης Κουτελιέρης και ερμήνευσε το τραγούδι «Μόνο εξ’ επαφής». Ωστόσο, οι κριτές, παρά την εντυπωσιακή προσπάθεια, δεν έδειξαν να πείθονται από την ερμηνεία του και οι καρέκλες παρέμειναν ακίνητες.

Λίγο μετά, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέβηκε πάνω στη σκηνή και είπε: «Μιχάλη μου στεναχωριέμαι πολύ που δεν τα καταφέραμε. Ο λόγος που σας διέκοψα είναι πολύ σημαντικός. Στα 10 χρόνια έχουν περάσει πολλά παιδιά από εδώ και μια από τις πιο ωραίες φωνές που έχουν περάσει από αυτή τη σκηνή ήταν η Κλαυδία, η οποία είναι πολύ καλή φίλη του Μιχάλη». Τότε στη σκηνή εμφανίστηκε η πρώην παίκτρια.

Η Έλενα Παπαρίζου, συγκινημένη από την παρουσία της πρώην παίκτριάς της, δεν δίστασε να ανέβει στη σκηνή και να την αγκαλιάσει θερμά. Θυμίζουμε πως η Κλαυδία είχε μαγέψει το κοινό με τη φωνή της στο «The Voice» το 2018, φτάνοντας μέχρι τον τελικό υπό την καθοδήγηση της Έλενας.

«Η Κλαυδία είναι ένα από τα παιδιά μου που έχω, επειδή δεν κατάφερα στη ζωή μου να κάνω παιδιά. Είναι από τα καλλιτεχνικά παιδιά μου και ξέρει πόσο πολύ την αγαπάω. Όταν είχε έρθει το 2018 είχε μπλοκάρει τον Πάνο ο Κωστής και τελικά ενώ η πρώτη της επιλογή ήταν ο Πάνος, ήρθε σε εμένα. Πολλές φορές λένε “δείξε μου ποιος είναι ο φίλος σου για να σου πω ποιος είσαι”. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν γύρισα» είπε συγκινημένη η ‘Ελενα Παπαρίζου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.