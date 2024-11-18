Σήμερα: Απών ο Άκης Παυλόπουλος - Τι είπε ο Δημήτρης Οικονόμου

Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο δίπλα του καλημέρισε τους τηλεθεατές ο Δημήτρης Οικονόμου στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ που καθημερινά παίρνει την πρωτιά στη ζώνη της στο σύνολο των τηλεθεατών με εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης.

«Καλημέρα σε όλους, είναι Δευτέρα, καλή βδομάδα να ‘χουμε. 18 Νοεμβρίου έχουμε σήμερα. Όπως είδατε και οι πολύ πρωινοί, μόνοι μας είμαστε εδώ στο πλατό. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Εμείς παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 παρά που τελειώνουμε», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου και συνέχισε:

«Ο σύντροφος Άκης Παυλόπουλος άρπαξε μία ιωσούλα κατά πάσα πιθανότητα. Αν έχεις μικρά παιδιά, αυτά τραβάς. Περαστικά να του ευχηθούμε σε κάθε περίπτωση. Αύριο-μεθαύριο θα είναι κοντά μας, 2-3 μέρες κρατάνε αυτά συνήθως», πρόσθεσε ο Δημήτρης Οικονόμου περνώντας αμέσως στα θέματα της επικαιρότητας.

