Τριάντα πέντε γραφομηχανές από την περίφημη συλλογή του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού, Τομ Χανκς, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στους επισκέπτες της έκθεσης «Some of Tom's Typewriters», στο Σαγκ Χάρμπορ, του ανατολικού Λογκ Άιλαντ.

Όπως δήλωσε ο επιμελητής της έκθεσης και συγγραφέας, Σάιμον Ντούναν, «η εκπληκτική συλλογή γραφομηχανών του Τομ Χανκς θα ενθουσιάσει τους επισκέπτες όλων των ηλικιών».

Η έκθεση θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2025, στον χώρο του Church Sag Harbor. Πρόκειται για έναν οργανισμό που ιδρύθηκε από τους καλλιτέχνες Έιπριλ Γκόρνικ και Έρικ Φισλ και ασχολείται με τη «ζωή των πραγμάτων», οργανώνοντας εκδηλώσεις γύρω από «τον υλικό πολιτισμό» και την εξερεύνηση διαφόρων αντικείμενων όπως ποδήλατα και κιθάρες.

«Ο Φισλ επικοινώνησε με τον Τομ Χανκς -μέσω κοινών φίλων- για τη διοργάνωση της έκθεσης, αφού είδε την ταινία του ηθοποιού «California Typewriter» του 2016», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια Sheri Pasquarella μέσω email.

Και πρόσθεσε: «Ο Σάιμον επιλέχθηκε λόγω του εκπληκτικού και εμβληματικού του τρόπου να δίνει ζωή σε αντικείμενα μέσω έξυπνων, συχνά low-fi, τεχνικών που συνάδουν με την δική μας προσέγγιση».

Ο Χανκς απέκτησε την πρώτη του γραφομηχανή από έναν φίλο του, ο οποίος είχε αποφασίσει να αγοράσει ένα νεότερο μοντέλο, μία ηλεκτρονική γραφομηχανή Olivetti. Δύο χρόνια αργότερα, όταν την πήγε για σέρβις, ο υπεύθυνος του ανέφερε ότι δεν άξιζε τον κόπο. Έφυγε από το συνεργείο με ένα νέο μοντέλο αλλά και με μια νέα προοπτική. «Αυτός ο τύπος, μου άλλαξε την αντίληψη για τη θέση που μπορεί να έχει μια γραφομηχανή στη ζωή σου», είπε ο ηθοποιός στο NPR.

Ο ίδιος ακόμη και σήμερα χρησιμοποιεί γραφομηχανή για να απαντήσει σε ευχαριστήρια μηνύματα, σε σημειώσεις και σε λίστες υποχρεώσεων, όπως αναφέρει το Αrtnet.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.