Ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στην Ινδία, το κρατίδιο Γκόα, εξετάζει την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά -κάτι ανάλογο με εκείνο που έκανε η Αυστραλία - καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τους κινδύνους που ενέχει αυτό για την ψυχική τους υγεία σε μια χώρα με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες του Ίντερνετ.

Ανάμεσα στις κορυφαίες αγορές για τεχνολογικούς γίγαντες όπως οι Meta, το YouTube της Google και το X, η Ινδία εκτιμάται ότι έχει πολλούς χρήστες κάτω των 18 ετών, αλλά δεν διαθέτει μέτρα για τη χρήση των social media σε εθνικό επίπεδο ή ακόμη και υπόνοιες ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει κάτι τέτοιο.

Οι αρχές στο Γκόα εξετάζουν τον αυστραλιανό νόμο για να διακριβώσουν με ποιον τρόπο μπορούν να ρυθμίσουν την πρόσβαση στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ο υπουργός Τεχνολογίας Πληροφοριών του κρατιδίου, ο Ρόχαν Χάουντε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

