MENTA Live με τα κίτρινα ποδήλατα: Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 21.00, στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Τα ΜΕΝΤΑ LIVE, οι συναυλίες που ο Μέντα 88 δημιουργεί ειδικά για τους ακροατές του, γίνονται... οικογενειακή υπόθεση, με τα Κίτρινα Ποδήλατα.

Δύο αδέρφια – ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος – αφηγούνται την ιστορία της ζωής τους και της 25χρονης καλλιτεχνικής διαδρομής τους, μέσα από το πιο παρεΐστικο και ατμοσφαιρικό ΜΕΝΤΑ LIVE, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 21.00, στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ο Μέντα 88 και το εντυπωσιακό – αμιγώς συναυλιακό – συγκρότημα, λίγο πριν συμπληρώσει και γιορτάσει τα 25 χρόνια του στα μουσικά δρώμενα και στη δισκογραφία, προσκαλούν σε μία επικοινωνιακή, δυναμική συνοικιακή βραδιά, όλους όσοι πραγματικά πιστεύουν πως... μουσική, χαμόγελο και ζωηρά – «ανοιχτά» μηνύματα μπορούν να δυναμώσουν την πίστη μας για μια φωτεινή επόμενη μέρα.

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

