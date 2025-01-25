Βίκυ Χατζηβασιλείου: «Έγραψαν ότι πέθαινα από καρκίνο και το διάβασε το παιδί μου σε εξώφυλλο. Ήταν σοκαριστικό»

Mπορεί να απέχει- προς το παρόν- από το τηλεοπτικό γυαλί αλλά η Βίκυ Χατζηβασιλείου παραμένει ιδιαίτερα ενεργή τόσο στη δραστηριότητά της στην πολιτική ζωή με θέση πλέον στην περιφέρεια Βορείου Ελλάδας αλλά έχει και στο μυαλό της πάντα μια ενδεχόμενη επιστροφή.

Η ίδια μίλησε για όλα στο «Λοιπόν» που κυκλοφορεί κάνοντας και πολλές αποκαλύψεις. Θα σκεφτόταν ποτέ να επιστρέψει με το «Πάμε Πακέτο»; Έχει δεχτεί κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο και πώς τις αντιμετώπισε; Αλλά και ποιο ήταν το πιο σοκαριστικό ψέμα που γράφτηκε ποτέ για την ίδια;

-Τηλεοπτικά υπάρχει κάτι στα σχέδιά σας ή λόγω έλλειψης χρόνου δεν σκέφτεστε να επιστρέψετε στη μικρή οθόνη;

«Πάντα υπάρχει χρόνος για να κάνεις αυτό που αγαπάς, αλλά αν δεν είναι έτσι όπως το αγαπάς, δεν το κάνεις. Έχω κάποιες σκέψεις και θα δούμε».

-Ο κύκλος του «Πάμε Πακέτο» έχει κλείσει οριστικά για εσάς και σας ρωτάω γιατί ήταν μια εκπομπή που επιβίωσε απέναντι σε πολύ σκληρό ανταγωνισμό.

«Ναι έχει κλείσει οριστικά. Η αλήθεια είναι πως απέναντί μας είχαμε από το «Παρά Πέντε» μέχρι το «Survivor», το «The Voice», τα πάντα. Άντεξε πολύ η εκπομπή αυτή και επιβίωσε χωρίς να έχει φθορά, απλά ολοκληρώθηκε. Το «Πάμε Πακέτο» δεν είχε πέσει καθόλου σε νούμερα, ίσα ίσα η τελευταία μας χρονιά ήταν και πιο αποδοτική στα νεανικά κοινά από άλλες χρονιές. Δεν υπάρχει με τίποτα όμως στα σχέδιά μου το να το παρουσιάσω ξανά και δεν θέλω να κάνω πράγματα που έχω κάνει στο παρελθόν, γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξελίσσεται. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να κάνει τα ίδια και τα ίδια».

-Πώς καταφέρατε και ξεφύγατε από τοξικές ή κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο αυτό;

«Η αλήθεια είναι πως αντιμετώπισα κακοποιητικές συμπεριφορές και από συναδέλφους που είχαν αυτή την ολιστική και εγωκεντρική αντίληψη ότι «εγώ και τίποτα άλλο δεν υπάρχει στην οθόνη αυτή τη στιγμή». Έχω αντιμετωπίσει αγενέστατες συμπεριφορές, αλλά θα σου πω ότι με βοήθησε πολύ το ότι ήμουν μαμά.

Είχα δυο μωρά και θεωρούσα -όπως και είναι δηλαδή- ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να ασχοληθώ με τα παιδιά μου και να κάνω focus στην ανατροφή και στην καθημερινότητά μου με εκείνα, παρά σε οποιαδήποτε άλλη σχέση κακοποιητική μπορούσε να μου προκαλεί το επαγγελματικό μου περιβάλλον. Μετατόπιζα τον προβολέα της προσοχής μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μετουσιώνεις τα ζητήματα που είναι στενάχωρα».

-Πριν κάποια χρόνια χάσατε τον πατέρα σας. Ο πόνος της απώλειας αυτής απαλύνεται με το πέρασμα του χρόνου;

«Σίγουρα. Τα πρώτα χρόνια μετά τον χαμό του πατέρα μου ήταν σαν να καίγεται η ψυχή μου, το μέσα μου τα εσωτερικά μου όργανα. Ένιωθα να καίγομαι από τον πόνο. Εννοείται δούλευα, δεν γινόταν να κάνω διαφορετικά. Εδώ οι ηθοποιοί χάνουν τον πατέρα ή τη μάνα τους και ανεβαίνουν στο σανίδι και εργάζονται. Και αυτό ίσως είναι η θεραπεία τους.

Και εμένα η δουλειά ήταν η θεραπεία μου. Ο Ιπποκράτης είπε όταν έχεις μια ασθένεια δεν πρέπει συνεχώς να μιλάς για αυτή και να το συζητάς με τους φίλους σου, γιατί είναι σαν να μεγεθύνεις τη νόσο. Όλος ο πόνος με τον χρόνο μαλακώνει, είναι γιατρός».

-Υπήρξε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή κάποιο δημοσίευμα που σας θύμωσε και σκεφτήκατε να κινηθείτε νομικά;

«Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ψέματα, όπως ότι πέθαινα από καρκίνο και το διάβασε το παιδί μου σε εξώφυλλο περιοδικού. Ήταν σοκαριστικό και η μαμά μου το είχε διαβάσει, αλλά δεν σκέφτηκα να κινηθώ νομικά. Δεν κερδίζεις κάτι με αυτό, τι να κάνω να πάρω μια αποζημίωση; Το κακό έχει γίνει. Το να συνεχίσω να υφίσταμαι μέσα στο κακό μέσα σε μια δίκη, τον εαυτό μου θα έβλαπτα πάλι. Το θέμα είναι να βγαίνεις από αυτό».

