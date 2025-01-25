Η Ελλάδα Ψηφίζει: Η πρεμιέρα του νέου παιχνιδιού και η ερώτηση για την Καινούργιου που τρέλανε το Χ

Το νέο διαδραστικό live παιχνίδι του ΣΚΑΪ που ήρθε για να αλλάξει τα Σαββατόβραδά μας με τους τηλεθεατές να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες και να κερδίζουν κι εκείνοι την ευκαιρία για πλούσια δώρα. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος αλλιώς και σε μεγάλα κέφια παρά την κούραση της εβδομάδας, των εκπομπών και των προβών τους για την πρεμιέρα.

«Καλώς ήρθατε στο πρώτο live, διαδραστικό τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης εδώ στον ΣΚΑΪ! Είναι διαδραστικό, γιατί μπορείτε να συμμετάσχετε εσείς από το σπίτι σας, κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό σας. Σκοπός μας είναι να διασκεδάσετε, να κερδίσετε δώρα και να μην… ξεφτιλιστούμε!», είπε καλησπερίζοντας τον κόσμο ο Χρήστος Κούτρας.

«Δύο ομάδες διαγωνίζονται και θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Δεν είναι γνώσεων, είναι ερωτήσεις που όλοι λίγο-πολύ έχουμε συζητήσει στην καθημερινότητά μας» είπε με τη σειρά του ο Γιάννης Ντσούνος.

«Δεν έχουμε συνηθίσει εμείς σε αυτά αλλά μας έχουν γράψει κάποια πράγματα και πρέπει να τα πούμε», ανέφερε στη συνέχεια με χιούμορ ο Χρήστος Κούτρας, και ζήτησε να του πουν το σκορ της ΑΕΚ για να επιβεβαιώσουν οι τηλεθεατές ότι είναι όντως live.

Ακολούθησε η παρουσίαση των δύο αντίπαλων ομάδων και ξεκίνησαν οι ερωτήσεις. Με το X να παίρνει φωτιά μια μία… Ποια θα θέλατε να δείτε νυφούλα; Την Κατερίνα Καινούργιου ή τη Δανάη Μπάρκα… και ο κόσμος ψήφισε! Τι πιστεύετε;



Την Κατερίνα Καινούργιου. Φωνή λαού λέμε… και μάλιστα με 62%

Ενώ όσο περνούσε η ώρα και λυνόντουσαν και οι δύο όλο και περισσότερο ο Χρήστος Κούτρας πείραξε τον συμπαρουσιαστή του για το ποιος βλέπει κοντά και ποιος μακριά από τους δύο λέγοντας:

«Ένα από αυτά που εξέτασε ο ΣΚΑΙ για να μας κάνει την πρόταση είναι ότι εγώ διαβάζω κοντά και ο Γιάννης μακρυά» με τον Γιάννη Ντσούνο να ξεσπάει σε γέλια...

