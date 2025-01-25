Η Ελλάδα ψηφίζει: Πρεμιέρα σήμερα με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο

Ένα νέο και πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» κάνει απόψε το βράδυ στις 21:00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Το νέο, καινοτόμο, σύγχρονο πρόγραμμα θα παρουσιάζεται σε απευθείας μετάδοση από τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Ερωτηθείς ο Χρήστος Κούτρας για την επιλογή τους να παρουσιάσουν το τηλεπαιχνίδι, απάντησε: «ο λόγος που μας επέλεξαν είναι απλός: Ο ένας βλέπει κοντά και ο άλλος μακριά» - «Πρέπει ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Γιάννης Ντσούνος.

«Ο κόσμος μπορεί να ψηφίζει δωρεάν, θα έχει δώρα. Θα έχουμε και χιουμοριστικές και σοβαρές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα και να περνάει όμορφα ο τηλεθεατής το σαββατόβραδο», σημείωσε ο Χρήστος Κούτρας.

«Αυτό είναι και το σημαντικό. Να περνάει καλά ο κόσμος και να συμμετέχει ψηφίζοντας. Αρκετά από αυτά τα διλήμματα, τριλήμματα έχουν τεθεί πάρα πολλές φορές και σε τραπέζια και σε συζητήσεις της παρέας μας», υπογράμμισε ο Γιάννης Ντσούνος.

Το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» δεν είναι ένα παιχνίδι γνώσεων αλλά οι παίκτες πρέπει να μαντέψουν τι απάντησε το τηλεοπτικό κοινό.

Δύο ομάδες, αποτελούμενες από 4 παίκτες η κάθε μία διαγωνίζονται ποιός θα κάνει την πιο σωστή πρόβλεψη. Το τηλεοπτικό κοινό συμμετέχει ενεργά μέσω της ειδικής δωρεάν εφαρμογής που είναι διαθέσιμη σε appstore και google play.

«Κατεβάστε το application για να ψηφίζετε στις ερωτήσεις που θα ακούτε», είπε ο Γιάννης Ντσούνος - «Με πολλά πλούσια δώρα...», πρόσθεσε ο Χρήστος Κούτρας.

Η πρόκληση για τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο είναι σίγουρα μεγάλη, αλλά έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν χιούμορ και γρήγορα αντανακλαστικά.

«Κατεβάστε το application, καθίστε αναπαυτικά στον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 21:00, να περάσουμε καλά», κατέληξε ο Χρήστος Κούτρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.