Τα 3 ζώδια που δύσκολα λένε «συγγνώμη» – Ακόμη κι αν φταίνε

Όλοι κάνουμε λάθη, και το να ζητάμε συγγνώμη είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες στις σχέσεις μας. Όμως, υπάρχουν κάποια ζώδια που… όσο κι αν ξέρουν κατά βάθος ότι έκαναν λάθος, το «συγγνώμη» μοιάζει να κολλάει στο λαιμό τους. Είτε από περηφάνια, είτε από φόβο μήπως χάσουν το πάνω χέρι, αυτά τα ζώδια δυσκολεύονται πολύ να παραδεχτούν τα λάθη τους. Αν έχεις κάποιο από αυτά τα ζώδια στη ζωή σου, ίσως έχεις ήδη πάρει μια γεύση από την «τέχνη» της αποφυγής ευθυνών!

1. Λέων

Ο Λέων λατρεύει να είναι στο επίκεντρο και να θαυμάζεται για τη δύναμη και τη λάμψη του. Το πρόβλημα; Το να πει «συγγνώμη» ισοδυναμεί με το να κατεβάσει τον εγωισμό του, κάτι που ο Λέων απλά δεν μπορεί να ανεχτεί. Θέλει να φαίνεται πάντα τέλειος, δυνατός και αλάνθαστος. Και αν καμιά φορά αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη, θα το κάνει με έναν τρόπο που… σχεδόν θα σου θυμίζει κομπλιμέντο για τον εαυτό του. Μην περιμένεις μια καθαρή «φταίω, συγγνώμη» απάντηση. Καλύτερα να πάρεις το «καλά, ίσως λίγο να έφταιγα» και να το εκτιμήσεις.

2. Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι γνωστός για την ένταση και το μυστήριο που τον περιβάλλει, αλλά και για την αδυναμία του να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος. Το ζώδιο αυτό λειτουργεί πολύ «όλα ή τίποτα», και το να ζητήσει συγγνώμη μοιάζει να του αφαιρεί όλη τη δύναμη. Αντί να πει ένα απλό «συγγνώμη», θα βρει χίλιους τρόπους να σου εξηγήσει ότι δεν ήταν ακριβώς λάθος, αλλά μια παρεξήγηση. Ή ακόμη χειρότερα, μπορεί να αποφασίσει ότι δεν αξίζει να μπει στη διαδικασία της συζήτησης. Όμως, αν ο Σκορπιός σε αγαπά, θα προσπαθήσει να επανορθώσει, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις.

3. Υδροχόος

Για τον Υδροχόο, το να ζητήσει συγγνώμη είναι περίπλοκο. Είναι το ζώδιο που θα κάτσει να αναλύσει τα πάντα, θα σου εξηγήσει το σκεπτικό του, και στο τέλος θα καταλήξει να πιστεύει ότι δεν φταίει εκείνος, αλλά οι… συνθήκες! Ο Υδροχόος έχει ένα απίστευτο ταλέντο να μετατρέπει τις συζητήσεις σε φιλοσοφικό debate, κάνοντάς σε να αναρωτιέσαι αν όντως φταίει ή αν είσαι εσύ αυτός που παρεξήγησε. Και το καλύτερο; Ακόμη κι αν το πει το «συγγνώμη», θα το πει με έναν τόσο… αποστασιοποιημένο τρόπο, που σχεδόν δεν θα το καταλάβεις.

Αν έχεις στη ζωή σου έναν Λέοντα, έναν Σκορπιό ή έναν Υδροχόο, το μυστικό είναι να μην τους πιέζεις πολύ για το «συγγνώμη». Δώσε τους χρόνο, άφησέ τους να το σκεφτούν και, το κυριότερο, κοίτα τις πράξεις τους. Γιατί αυτά τα ζώδια, ακόμη κι αν δεν το λένε εύκολα, ξέρουν πώς να δείχνουν την αγάπη τους με τρόπους που αξίζουν περισσότερο από μια λέξη.

