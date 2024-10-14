Βίκυ Βολιώτη: «Για τη βία των ανηλίκων έχουμε μεγάλη ευθύνη κι εμείς οι γονείς»

Μαμά μιας 10χρονης πια κόρης, της Άννας, η Βίκυ Βολιώτη σίγουρα παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τα φαινόμενα της αύξησης της βίας ανηλίκων, όπως και πολλοί γονείς. Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στη Νάντια Ρηγάτου για την εκπομπή Weekenders και η θέση της ήταν σαφέστατη.

Η Βίκυ Βολιώτη μίλησε ακόμα και για την απόφασή της με τον σύζυγό της Σίμο Σαρκετζή να υιοθετήσουν την κόρη τους δηλώνοντας πως αυτή ήταν μια σκέψη που είχε από πάντα.

«Σκεφτόμουν από μικρή το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. Είναι κάτι το οποίο είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ότι δηλαδή αν κάνω παιδιά, αν θελήσω παιδιά, θα μου άρεσε να υιοθετήσω. Είναι κάτι το οποίο δεν ήρθε ουρανοκατέβατο ή από ανάγκη» είπε η Βίκυ Βολιώτη και στη συνέχεια ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για το φαινόμενο της αύξησης της βίας ανηλίκων:

«Δεν νομίζω ότι η βία ανηλίκων είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά το τελευταίο δίμηνο – τρίμηνο. Νομίζω ότι απλώς τώρα του δίνουμε πιο πολύ προσοχή, ακούγονται περισσότερο, βγαίνουν στη δημοσιότητα. Είναι πολυπαραγοντικό το θέμα και έχει σίγουρα να κάνει με το περιβάλλον του σχολείου.

Το σχολείο έχει πάψει να είναι ένας χώρος όπου μαζευόμαστε για να έρθουμε σε επαφή με τη γνώση, την παιδεία, την καλλιέργεια και την εξοικείωσή με το κοινωνικό σύνολο. Νομίζω ότι απλώς είναι ένας χώρος συγκέντρωσης και φύλαξης παιδιών αλλά έχουμε κι εμείς μεγάλη ευθύνη οι γονείς, σίγουρα είναι και τα social» είπε και συνέχισε:

«Η κόρη μου δεν μπαίνει στα social, η Άννα δεν έχει κινητό ακόμα και δεν το ζητάει. Δεν έχει tablet δικό της και όταν είμαι με την Άννα φροντίζω να είμαι μαζί της και να κάνουμε παρέα. Μου φαίνεται τρελό, δηλαδή, να πάμε, ας πούμε το καλοκαίρι να πάμε να φάμε κάπου, σε μία ταβέρνα και να της δώσω το κινητό»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.