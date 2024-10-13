Ανήμερα των 90ών γενεθλίων της, η Νάνα Μούσχουρη ξεκαθάρισε ότι δεν αποσύρεται από τη μουσική μετά από πρόσφατη δήλωση της που υποστήριζε το αντίθετο. Συγκεκριμένα, η ίδια νέφερε ότι δεν θα σταματήσει, απλώς λόγω της ηλικίας της δεν μπορεί να οργανώνει περιοδείες όπως έκανε στο παρελθόν. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν είναι άρρωστη και ότι εξακολουθεί να έχει όνειρα.

«Δεν είπα ότι θέλω να σταματήσω. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μιλάω συχνά σε συνεντεύξεις και, δυστυχώς, σήμερα πουλάνε περισσότερο οι τίτλοι παρά το περιεχόμενο. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι πως είναι λογικό στην ηλικία μου να μην προγραμματίζω περιοδείες όπως παλιά και πως, καλώς ή κακώς, ο καλλιτέχνης είναι και αυτός άνθρωπος», διευκρίνισε η Νάνα Μούσχουρη στη συνέντευξή της στην «Καθημερινή».

Και πρόσθεσε: «Δεν είμαι άρρωστη κι ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε σε αυτή την ηλικία. Το να θέλεις να δώσεις στον κόσμο τον καλύτερο εαυτό σου δεν σημαίνει ότι παραιτείσαι. Και ότι μιλάω ρεαλιστικά δεν αναιρεί το όνειρο. Και έχω ακόμα όνειρα. Εάν κάποτε θα έδινα μία τελευταία συναυλία, θα ήθελα να γίνει στην Ελλάδα, στη χώρα μου, στον τόπο απ’ όπου ξεκίνησαν όλα για μένα».

Για το αν έχει συμφιλιωθεί με τον χρόνο, η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε: «Μέχρι τώρα δεν τον σκεφτόμουν ποτέ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι πλησιάζω σε ένα σημείο που κάποια μέρα θα «φύγω». Αλλά σκέφτομαι και τι καλό θα αφήσω, καταλαβαίνεις. Θέλω να λένε ότι τραγουδούσε πολύ καλά και ήταν ένα καλό κορίτσι. Τίποτε άλλο».

Στις 3 Οκτωβρίου, η Νάνα Μούσχουρη είχε δώσει μια συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», όπου φαινόταν ότι η τραγουδίστρια σκόπευε να εγκατελείψει τη μουσική. Χαρακτηριστικά είχε δηλώσει: «Θέλω να δώσω μερικές παραστάσεις ακόμη, και μετά αυτό θα είναι όλο. Νομίζω πως έχω κάνει αρκετά».

Στη συνέχεια, είχε αναφέρει πως θεωρεί ότι δεν έχει δικαίωμα να ανέβει στη σκηνή, αν δεν μπορεί να τραγουδήσει καλά. «Δεν μπορώ να παριστάνω πως είμαι νέα. Δεν θέλω να κάνω τον κόσμο να υποφέρει. Δεν έχω το δικαίωμα να ανέβω στη σκηνή και να μην τραγουδήσω καλά, ακόμη κι αν το κοινό με χειροκροτήσει γι΄αυτό», είχε πει. Το 2008, η Νάνα Μούσχουρη έδωσε μια αποχαιρετιστήρια συναυλία στην Αθήνα, όμως την επόμενη χρονιά ξανανέβηκε στη σκηνή, αφού ανέφερε πως δεν μπορούσε να αντέξει μακριά από το κοινό της.

