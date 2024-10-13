Σαλακά VS Σάττι: «Το λάθος μου ήταν ότι έπρεπε να πω, ώπα κυρία μου, ποια νομίζεις ότι είσαι;»

Και η Κατερίνα Σαλακά μπορεί να κατέβασε από το TikTok της τα πολυσυζητημένα βίντεο με το ξέσπασμά της κατά της Μαρίνας Σάττι και των συνεργατών της έξω από το θέατρο Λυκαβηττού τη βραδιά της μεγάλης συναυλίας της εκεί, αλλά σίγουρα δεν έχει ξεχάσει αυτό που έζησε. Απλά, θέλει να το αφήσει πίσω.

Αυτό διευκρίνισε και μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube από την αρχή:

«Με όλη μου την ειλικρίνεια δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ γι’ αυτό το θέμα, γιατί όσο πιο πολύ μιλάμε για κάτι που έχει γίνει αρνητικό, του δίνουμε δύναμη και ενέργεια» είπε αρχικά για το θέμα η πετυχημένη lifecoach και συνέχισε:

«Όλο αυτό με το τραγούδι ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κατάλαβαν όλοι οι άνθρωποι, μέσα από ένα διαδικτυακό βιντεάκι που μου έστειλε η Μαρίνα. Τώρα, όμως, μετά από όλα αυτά, η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Αν ήθελε η Μαρίνα, πραγματικά, να κάνει μια συνεργασία μαζί μου για τον όποιο λόγο, δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου;

Όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να με βρουν, επικοινωνούν μαζί μου. Η Μαρίνα επικοινώνησε με το διαδίκτυο. Έβγαλε ένα βίντεο στο διαδίκτυο και έλεγε ''παιδιά, επικοινωνήστε με την κα. Σαλάκα''. Ούτε το όνομα μου δεν ήξερε, ενώ εγώ δεν την ήξερα καν πριν από την Eurovision. Δεν με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ''γεια σας''. Έκανε το βίντεο, το έστειλε σε 2.000 άτομα και αυτά τα 2.000 άτομα μου έστειλαν μήνυμα.

Της έστειλα μήνυμα, ότι ''τώρα το είδα, δεν το ήξερα και πολύ ευχαρίστως να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε'' και με παρέπεμψε σε έναν συνεργάτη της. Fast forward στη σημερινή ημέρα, εκεί ήταν το λάθος μου. Το λάθος μου ήταν ότι έπρεπε να πω, ώπα κυρία μου, ποια νομίζεις ότι είσαι που θέλεις να συνεργαστείς μαζί μου και με παραπέμπεις σε έναν συνεργάτη, δεν μου μιλάς και στέλνεις το βιντεάκι για να κάνεις και καλά καλή εντύπωση;. Δεν γίνονται έτσι οι συνεργασίες».

