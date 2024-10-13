Και μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον χώρο. Η Καίτη Φίνου σήμερα και εδώ και αρκετά χρόνια παραδέχεται πως δυσκολεύεται πολύ να βρει δουλειά έστω και σε μικρούς ρόλους οπουδήποτε. Παράλληλα δέχεται και συχνά πυκνά αρκετά hate comments στα social της. Η ίδια μίλησε για όλα αυτά στον Ανδρέα Θεοδώρου στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Πώς διαχειρίζεστε την τοξικότητα στα social media;

«Θα σου πω. Εγκατέλειψα το twitter γιατί κουράστηκα να σου βάζουν ταμπέλες για το οτιδήποτε. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Tik Tok από τα πιο βαριά που μου έχουν πει είναι «θα σου γ@@σω τη μάνα και τις αδερφές που είναι στον τάφο μέσα». Αυτός που το είπε αυτό πρέπει να ήταν γνωστός μου, γιατί δεν νομίζω ένας άγνωστος να καθόταν να πει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι γνωστοί που είχαν μίσος σε μένα ή στην οικογένειά μου.

Προσωπικά δεν με νοιάζει να με πουν «φάλαινα» ή «παχύδερμο», όπως έχει συμβεί πολλές φορές, γιατί κάνω χιούμορ με αυτά. Λέω μια χαρά θηλαστικό είναι η φάλαινα. Είμαι 65 χρονών πια, αν ήμουν 30 μπορεί να έβαζα τα κλάματα. Επίσης λένε ότι δεν δουλεύω, ότι κάθομαι, πίνω και τρώω τσάμπα στη Φόνσου, αλλά δεν ξέρουν τι δουλειές έχω κάνει. Αν μετρήσω τι έχω κάνει στον κινηματογράφο και τις βιντεοταινίες μου, είναι γύρω στις 50. Συν το θέατρο που στα πρώτα χρόνια δεν πήγαινα ούτε διακοπές».

-Σας ενοχλεί όταν σας συνδέουν ακόμη με τον Ψάλτη;

«Μου έχουν πει ότι αν δεν ήταν ο Ψάλτης, θα έκανα σεξ με τον έναν και με τον άλλον. Με ρωτούν αν έχω τον Στάθη στο μυαλό μου και λέω όχι. Μου απαντούν «καλά δεν ντρέπεσαι;» και λέω «συγγνώμη θα κοιμάμαι και θα ξυπνάω με το όνομα του Στάθη;». Τον Στάθη τον έχω στο μυαλό μου τις ώρες που εκείνοι δεν φαντάζονται. Αφήστε με εμένα με τις δικές μου αναμνήσεις να τις βγάζω στην επιφάνεια του μυαλού μου όποτε θέλω εγώ. Τις προάλλες με ρώτησαν αν πάω να του ανάψω το καντήλι στον τάφο. Καταρχάς δεν υπάρχει τάφος πια, γιατί η κόρη του πήγε τα κόκαλα του στο μαυσωλείο που έχει η Φόνσου στο Α Νεκτροταφείο. Εγώ δεν πήγαινα ούτε στον τάφο των αδερφών μου, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι το σπίτι τους είναι αυτό».

-Σας πικραίνει ότι δεν βρίσκεστε στην τηλεόραση, παρότι γίνονται αρκετά σίριαλ ξανά;

«Θα σου πω την αλήθεια, παρότι θα πουν ότι πάλι μιζεριάζω και κλαίγομαι. Δεν έχω μιζεριάσει όμως ούτε κλάψει ποτέ στη ζωή . Λοιπόν, ναι θα ήθελα να είμαι στην τηλεόραση για οικονομικούς λόγους και να κάνω έναν ωραίο ρόλο, ο οποίος δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι μεγάλος ή μικρός, γιατί πια δεν έχω τέτοιο ψώνιο. Εξάλλου ήμουν πρωταγωνίστρια όχι μια ηθοποιός, ούτε απλά η παρτενέρ του Στάθη Ψάλτη. Όπως ήταν η Βουγιουκλάκη και ο Παπαμιχαήλ έτσι ήταν ο Ψάλτης και η Φίνου.

Έγινα πρωταγωνίστρια, έκανα αυτό που ήθελα, άσχετα αν δεν ήταν στο είδος του θεάτρου που αγαπούσα. Πλέον τα έχω γευτεί όλα. Τηλεόραση θα έκανα αν ήταν ένας καλός ρόλος και ας ήταν μικρός. Να λες 5 κουβέντες και να αναρωτιούνται τι θα πεις στο επόμενο επεισόδιο.

Χτύπησα πόρτες και έστειλα και μηνύματα όταν άρχισαν να ξαναγίνονται τα σίριαλ, αλλά όλοι μου απαντούσαν «ναι θα δούμε» και στο τέλος τίποτα. Πια δεν εμπιστεύομαι κανέναν και έχω σταματήσει να ασχολούμαι με αυτό το θέμα».

-Περίεργο πάντως αυτό…

«Αυτό μου λέει και ο κόσμος που παρακολουθεί τα live μου στο Tik Tok. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί… Μπορεί να έχει μείνει η στάμπα των ‘80s δεν γνωρίζω πραγματικά. Πάντως ξέρω ότι έχει πέσει το όνομα μου στο τραπέζι για να συμμετάσχω σε αρκετά θεατρικά έργα και έχουν πει: αν παίξει αυτή εμείς δεν παίζουμε».

