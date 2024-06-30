Βίκυ Κουλιανού: Λιποθύμησε από πόνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ούτε που μπορούσε να φανταστεί η Βίκυ Κουλιανού πηγαίνοντας στο κομμωτήριο για ένα προγραμματισμένο ραντεβού για να φτιάξει τα μαλλιά της ότι λίγες ώρες αργότερα θα βρισκόταν στο νοσοκομείο.
Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη. Όπως διηγήθηκε η ίδια εμφανώς ταλαιπωρημένη ξαφνικά άρχισε να νιώθει πολύ ισχυρό πόνο στη λεκάνη και τη μέση της, λιποθύμησε και έμεινε ξαπλωμένη στο πάτωμα πάνω από 4 ώρες καθώς ακόμα και οι διασώστες του ασθενοφόρου δεν ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν αφού δεν γνώριζαν τι το προκάλεσε.
