Βίκυ Κουλιανού: Λιποθύμησε από πόνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ούτε που μπορούσε να φανταστεί η Βίκυ Κουλιανού πηγαίνοντας στο κομμωτήριο για ένα προγραμματισμένο ραντεβού για να φτιάξει τα μαλλιά της ότι λίγες ώρες αργότερα θα βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη. Όπως διηγήθηκε η ίδια εμφανώς ταλαιπωρημένη ξαφνικά άρχισε να νιώθει πολύ ισχυρό πόνο στη λεκάνη και τη μέση της, λιποθύμησε και έμεινε ξαπλωμένη στο πάτωμα πάνω από 4 ώρες καθώς ακόμα και οι διασώστες του ασθενοφόρου δεν ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν αφού δεν γνώριζαν τι το προκάλεσε.

Πηγή: skai.gr

