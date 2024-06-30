My Penguin Friend»: Η αληθινή ιστορία της φιλίας ενός ψαρά και ενός πιγκουίνου

H αληθινή ιστορία του Joao Perei de Souza, Βραζιλιάνου ψαρά που έσωσε το 2011 έναν πιγκουίνο από πετρελαοκηλίδα αποκαλύπτεται στην ταινία «My Penguin Friend».

Η Roadside Attractions κυκλοφόρησε στιγμιότυπο διάρκειας τριών λεπτών από τα παρασκήνια της ταινίας, που θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 16 Αυγούστου.

Ο ψαράς θρηνεί μια απροσδιόριστη απώλεια και αρχίζει να ξαναβρίσκει τη χαρά της ζωής καθώς παίρνει τον πιγκουίνο, τον οποίο ονομάζει DinDim και τον φροντίζει. Όταν ο πιγκουίνος επιστρέφει στον ωκεανό, είναι απίθανο να ξανασμίξουν ποτέ. Αλλά ο DinDim έχει άλλα σχέδια, χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του που μοιάζουν με GPS διανύει 5.000 μίλια για να επιστρέψει σε αυτόν που τον έσωσε.

Ο DinDim επιστρέφει κάθε χρόνο την ίδια εποχή. Είναι μια καταπληκτική ιστορία που δείχνει τη μοναδική σύνδεση που μπορεί να σφυρηλατηθεί μεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού κόσμου, αναφέρεται στην περίληψη της ταινίας.

Ο Ζαν Ρενό, ο οποίος υποδύεται τον ψαρά λέει ότι η ταινία δείχνει πόσο διασυνδεδεμένα είναι όλα τα είδη. Η σχέση των ανθρώπων με τα ζώα και η προσπάθεια διατήρησης του πλανήτη είναι τα θέματα που αναδεικνύονται στην ταινία, σύμφωνα με τον Γάλλο ηθοποιό. Η Αντριάνα Μπαράζα, η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Ρενό είπε ότι το καστ και το κινηματογραφικό συνεργείο συζητούσαν για τα θέματα της ταινίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Θα μιλήσουμε όχι μόνο για τη Μητέρα Φύση» ανέφερε. «Θα μιλήσουμε για το πώς να είστε προσεκτικοί με την καρδιά σας, με τις σχέσεις σας, με την οικογένειά σας» εξήγησε.

Ο Νταβίντ Σούρμαν, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία «My Penguin Friend» στη Βραζιλία και την Αργεντινή, είπε ότι η ιστορία των ζώων έχει πολλά να πει για την ανθρωπότητα.

«Ένας μικρός πιγκουίνος μας δείχνει πραγματικά πώς να γίνουμε πιο άνθρωποι» τόνισε ο Σούρμαν.

Το σενάριο της ταινίας έγραψαν οι Kristen Lazarian και Paulina Lagudi.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.