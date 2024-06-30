Λογαριασμός
Power of Love: Πρεμιέρα απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη πρεμιέρα του Power of Love απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

Καραβάτου

Δύο νέα σπίτια έχουν δημιουργηθεί για να υποδεχτούν τα κορίτσια και τα αγόρια του πιο fun τηλεοπτικού event του καλοκαιριού! Οι ανανεωμένοι χώροι είναι γεμάτοι χρώμα και διακοσμημένοι ώστε να δημιουργείται μία cozy ατμόσφαιρα. Άνετοι καναπέδες που θα υποδεχτούν τις δύο παρέες αλλά και μικρές γωνιές που προσφέρονται για πιο ιδιωτικές συζητήσεις ανάμεσα στα υποψήφια ζευγάρια!

power of love

power of love

Σε αυτούς τους χώρους θα μας ξεναγήσει απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ η Κατερίνα Καραβάτου λίγο πριν καλωσορίσει τα κορίτσια και τα αγόρια που έρχονται για να ζήσουν μία πρωτόγνωρη εμπειρία και να αναζητήσουν την αγάπη!

power of love

Για την πρώτη τους γνωριμία οι υποψήφιοι ερωτοχτυπημένοι θα εμφανιστούν με μάσκες. Πού θα οδηγήσουν οι πρώτες συζητήσεις και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις όταν οι μάσκες… πέσουν;

Το συναρπαστικό ταξίδι του Power of Love ξεκινά απόψε, ελάτε να το ζήσουμε μαζί!

POWER OF LOVE

Πρεμιέρα απόψε στις 21.00 και καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ

#PowerOfLoveGR

power of love

Πηγή: skai.gr

TAGS: Power of Love SkaitvGR
