Power of Love: Πρεμιέρα απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Δύο νέα σπίτια έχουν δημιουργηθεί για να υποδεχτούν τα κορίτσια και τα αγόρια του πιο fun τηλεοπτικού event του καλοκαιριού! Οι ανανεωμένοι χώροι είναι γεμάτοι χρώμα και διακοσμημένοι ώστε να δημιουργείται μία cozy ατμόσφαιρα. Άνετοι καναπέδες που θα υποδεχτούν τις δύο παρέες αλλά και μικρές γωνιές που προσφέρονται για πιο ιδιωτικές συζητήσεις ανάμεσα στα υποψήφια ζευγάρια!

Σε αυτούς τους χώρους θα μας ξεναγήσει απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ η Κατερίνα Καραβάτου λίγο πριν καλωσορίσει τα κορίτσια και τα αγόρια που έρχονται για να ζήσουν μία πρωτόγνωρη εμπειρία και να αναζητήσουν την αγάπη!

Για την πρώτη τους γνωριμία οι υποψήφιοι ερωτοχτυπημένοι θα εμφανιστούν με μάσκες. Πού θα οδηγήσουν οι πρώτες συζητήσεις και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις όταν οι μάσκες… πέσουν;

Το συναρπαστικό ταξίδι του Power of Love ξεκινά απόψε, ελάτε να το ζήσουμε μαζί!

POWER OF LOVE

Πρεμιέρα απόψε στις 21.00 και καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ

#PowerOfLoveGR

