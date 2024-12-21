Βίκυ Καγιά: «Είχα χάσει τη Βίκυ, είχα χάσει την ψυχραιμία μου, την ηρεμία μου»

Και σπάνια δίνει συνεντεύξεις, θα λέγαμε εμείς. Η Βίκυ Καγιά μίλησε στη Σάσα Σταμάτη και το ένθετο «Secret» της εφημερίδας Παραπολιτικά και είχε να πει πολλά απ’ ότι φαίνεται.

«Γύρισα ξανά στον εαυτό μου. Είχα «χάσει» τη Βίκυ, είχα χάσει την ψυχραιμία μου, την ηρεμία μου και αυτό με κανένα κόστος δεν πρέπει ένας άνθρωπος να το κάνει και δεν αξίζει, εφόσον έχει μια οικογένεια υγιή και ένα σώμα και μυαλό υγιές. Δεν αξίζει καν να το διαπραγματεύεται» είπε η Βίκυ Καγιά για την αποχή της από την τηλεόραση και συνέχισε:

«Δεν θα γύριζα για κανέναν λόγο στην τηλεόραση, παρά μόνο αν υπήρχε κάτι το οποίο να με κάνει ευχαριστημένη, ευτυχισμένη και να μου αρέσει, καθώς και να υπάρχουν ωραίες, αρμονικές σχέσεις με τους ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν δυσκολίες. ∆εν έκανα τηλεόραση ούτε για τη δόξα ούτε για τα νούµερα. Το έκανα γιατί αγαπούσα αυτό που έκανα»

Ενώ όταν ρωτήθηκε για το GNTM και την ενδεχόμενη επιστροφή του είπε:

«Φαντάζομαι πως GNTM μπορεί να υπάρξει χωρίς εμένα, θα είναι αλλιώς. Τα έχω αφήσει πίσω μου αυτά. Έχω κλείσει το παράθυρο και την πόρτα. Σπάνια γυρίζω σε πράγματα τα οποία έχω αφήσει, γιατί όταν κλείνω ένα κεφάλαιο στη ζωή μου, το κλείνω και με αγάπη»

Τέλος αποκάλυψε το μυστικό πίσω από τον πετυχημένο γάμο της με τον Ηλία Κρασσά:

«Τα καυτά φιλιά που βλέπουν οι παπαράτσι είναι γιατί δεν βλεπόµαστε και πάρα πολύ. Τέσσερα παιδιά, υποχρεώσεις, όπου να ’ναι τα µεγάλα θα πάνε πανεπιστήµια, τα µικρά έχουν άλλες υποχρεώσεις, ο Ηλίας έχει άλλες υποχρεώσεις, εγώ άλλες. Οπότε αυτός, πιστεύω, είναι και ο λόγος να κρατάς τον γάµο ζωντανό. Να µην είναι η καθηµερινή τριβή και η επαφή πάρα πολύ έντονη».

