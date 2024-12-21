Λογαριασμός
Survivor: O Nίνος Νικολαΐδης στην πρώτη του αποκλειστική συνέντευξη μετά τη νίκη του - Βίντεο

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κωπηλασίας αποκαλύπτει επίσης τις θυσίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Survivor: O Nίνος Νικολαίδης στην πρώτη του αποκλειστική συνέντευξη μετά τη νίκη του 

Ο Νίνος επέστρεψε από τον Άγιο Δομίνικο και μιλάει στο skai.gr για τα συναισθήματά του μετά τη νίκη του αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο νησί. Πώς αντιμετώπισε την αρνητική κριτική των συμπαικτών του και τι τον βοήθησε να παραμείνει πιστός στον εαυτό του; Πώς κατάφερε να αντέξει και να φτάσει στην κορυφή;

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κωπηλασίας αποκαλύπτει επίσης τις θυσίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητές στην Ελλάδα και μοιράζεται τις αλλαγές που θα έκανε στην πορεία του, αν του δινόταν η δυνατότητα.

