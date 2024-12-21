Για τη σεξουαλικότητα του και για τον γάμο του μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή που παραχώρησε στον Κύπριο ευρωβουλευτή και TikToker/YouTuber, Φειδία Παναγιώτου, ο Ανδρέας Γεωργίου.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός αναφέρθηκε και στο περιστατικό που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, όταν YouTuber ανέφερε σε βίντεό του πως είναι gay, με τον Φειδία Παναγιώτου να τον ρωτά ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του.

«Δεν έχει καμία σημασία το ότι παντρεύτηκα αν είμαι ή δεν είμαι gay. Το ότι καταρχάς είναι ταμπέλα, με ενοχλεί», είπε αρχικά και στη συνέχεια διάβασε on-air ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε στον YouTuber.

«Το αν γ@... ή όχι δεν σε αφορά. Και δεν αφορά και κανέναν. Tο βρήκα πολύ περίεργο κάποιος να κάνει ένα βιντεάκι και να μιλάει για τόσο προσωπικά θέματα για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει και να μιλάει σαν να με ξέρει. Ήταν λες και κοιμήθηκε μαζί μου και ξέρει… Οπότε του έστειλα μήνυμα και όντως το ''κατέβασε''», είπε.

Μάλιστα, ο Φειδίας Παναγιώτου τον ρώτησε αν ισχύει! Και ο Ανδρέας Γεωργίου απάντησε με χιούμορ: «Θέλεις να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι μεταξύ μας; Θα πιάσει πολλά views».

Όταν ο Φειδίας Παναγιώτου τον ρώτησε αν έχει πάει με άνδρες, ο ηθοποιός απάντησε: «Θα σου απαντήσω διπλωματικά. Γιατί δεν θέλω να σου πω ούτε ναι ούτε όχι. Και ο λόγος είναι για να μην φανεί ότι λέω κάτι είτε για να προκαλέσω είτε για να επηρεάσω. Θα σου πω, όμως, ότι θεωρώ ότι στο κρεβάτι μας δεν υπάρχουν κανόνες. Μπορεί να ερωτευτούμε εμείς οι δύο και να το ζήσουμε. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει ότι απαγορεύεται».

Και συνέχισε: «Υπάρχει μόνο η κοινωνική πλευρά που λέει ότι οι άνδρες πάνε μόνο με γυναίκες και οι γυναίκες πάνε μόνο με άνδρες. Γύρω μας, όμως, βλέπουμε ότι υπάρχουν και gay ζευγάρια. Παντρεύονται γυναίκες με γυναίκες και άνδρες με άνδρες, κάνουν οικογένεια. Άρα, είναι κάτι που υπάρχει γύρω μας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.