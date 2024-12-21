Λούκας Γιώρκας: Το συγκινητικό τραγούδι που έγραψε για τον πατέρα του και σκέφτεται να κυκλοφορήσει

Και σε μια στιγμή έμπνευσης πριν από κάποια χρόνια ο Λούκας Γιώρκας έγραψε στίχους για ένα τραγούδι για εκείνον. Και δεν του το είπε ποτέ. Κατεβαίνοντας αυτές τις μέρες στην Κύπρο για να τον δει και μπαίνοντας στο αεροπλάνο της επιστροφής για την Αθήνα το θυμήθηκε και αποφάσισε να το μοιραστεί μαζί με τη σκέψη που έχει να τους κυκλοφορήσει ως τραγούδι.

Διαβάστε ακόμα: Χανταμπάκης-Πηλιάκη: Επιστροφή στην Ελλάδα και στο σπίτι τους μετά από 4 μήνες στην Ισπανία

Με ένα συγκινητικό ποστ ο τραγουδιστής που γνωρίσαμε μέσα από το X-Factor –το οποίο και κέρδισε τότε- και μας εκπροσώπησε στην Eurovision του 2011 στη Γερμανία με το «Watch my dance» που κέρδισε την 7η θέση, μοιράστηκε με τον κόσμο την ιστορία των στίχων αυτών που μιλάνε στην καρδιά..

«Πριν κάποια χρόνια έγραψα ένα τραγούδι που αφορά αυτόν τον Άνθρωπο.. Δεν το ξέρει, δεν έχει διαβάσει ποτέ τους στίχους και σήμερα ένιωσα την ανάγκη να δημοσιεύσω ένα μέρος τους εδώ! Λέτε να το κυκλοφορήσω;

Πατέρα σ’ αγαπώ!

Θεέ μου σε ευχαριστώ!

(Εγώ πάντως ακόμα και τώρα που ξαναγράφω τους στίχους, βρίσκομαι σε ένα αεροπλάνο και δεν μπορώ να κρατηθώ)

Στίχοι:

Άκου! Ενας φίλος μου μου είπε να σου γράψω

σ’ όλα αυτά που έχω μέσα μου να ψάξω

για να σου πω σ’ ευχαριστώ

κι είμαι περήφανος για αυτό

και μετανιώνω που το κράτησα κρυφό

Πες μου...θυμάσαι τη διαδρομή για το σχολείο?

τις μουσικές που σου ‘βάζα απ’ το ωδείο

ή που σου ζήταγα να βγω

κι ήταν το βλέμμα σου αυστηρό

τώρα κατάλαβα πως ήταν για καλό

Πατέρα,

Ότι κι αν έγινα σε σένα το χρωστάω

τι κι αν μεγάλωσα ακόμα σε ζητάω

και να το ξέρεις προσπαθώ

να με κοιτάς με θαυμασμό

και να σου μοιάσω θέλω άκου,

σ’ αγαπώ...»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.