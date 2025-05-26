Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο κύκλος του Μπάμπη Καρατζά στο Βig Brother έκλεισε το βράδυ της Κυριακής 25 Μαΐου, μετά από μια έντονη εβδομάδα γεμάτη συναισθηματική πίεση και πολλές εξελίξεις που διαδραματίστηκαν στο σπίτι.

Ο Μπάμπης μετά την αποχώρησή του εμφανίστηκε στο πλατό γεμάτος αυτοπεποίθηση, τονίζοντας πως δεν φοβήθηκε ποτέ την αποχώρηση και πως πάντα στη ζωή του λειτουργεί με τη νοοτροπία του νικητή.

Ο πολυσυζητημένος παίχτης αποκάλυψε στο skai.gr τι θα έλεγε στον Χρήστο Τεντόπουλο αν είχαν την ευκαιρία να κάνουν έναν ειλικρινή διάλογο, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει στο αν θα του λείψει περισσότερο η Μαρικέλλυ ή η Ζωή.

Αν μπορούσε να αλλάξει κάποια συμπεριφορά του στο παιχνίδι ποια θα ήταν αυτή; Τι θα έκανε διαφορετικά;

Δείτε τη συνέντευξή του στο skai.gr:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

