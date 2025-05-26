Ευχάριστα τα νέα για τη Μάρθα Κουτουμάνου: Αποδεσμεύτηκε ένας από τους λογαριασμούς της

Ο δικηγόρος της Μάρθας Κουτουμάνου, Κωνσταντίνος Μπάκας, μίλησε στη Super Κατερίνα και επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα για την εντολέα του. Ο δικηγόρος βρισκόταν στα δικαστήρια καθώς σήμερα εκδικαζόταν η υπόθεση της διαχειρίστριας εταιρείας του σπιτιού της Ζωής Λάσκαρη στο Πόρτο Ράφτη εναντίον των κορών της, Μάρθας Κουτουμάνου και Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου για χρέη η οποία πήρε αναβολή.

Ο νομικός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα επαναληφθεί νωρίτερα από το 2026 που πήγε διότι όπως είπε υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να γίνει η δίκη.

Ο κ. Μπάκας επιβεβαίωσε ότι αποδεσμεύτηκε ο λογαριασμός της Μάρθας Κουτουμάνου στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη χηρείας που λαμβάνει από τον Βλάση Μπονάτσο καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια του ενώ παραγράφηκε και ένα σημαντικό ποσό από το χρέος προς τη διαχειρίστρια εταιρεία.

«Πράγματι βγήκε απόφαση που αποδέσμευσε έναν από τους λογαριασμούς της που καταβάλλεται η σύνταξη και να διέταξε να παραμείνει η δέσμευση στα ακίνητα και στα κινητά άρα και στα κοσμήματα μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ και παράλληλα ένα μεγάλο ποσό έχει παραγραφεί. Ανοίγει δρόμο να λύσουν το θέμα εξωδικαστικά. Η απαίτηση της εταιρείας έφτασε στα 60.000 ευρώ για την εντολέα μου αλλά παραγράφηκαν 17.000. Δεν μπορεί να γίνει δημοπρασία των κοσμημάτων χωρίς συγκατάθεση των εναγόντων ούτε και θέλουμε» ανέφερε.

