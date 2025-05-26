Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει ξανά στην Πελοπόννησο και ξεκινάει την εβδομάδα του από τη Λακωνία. Σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τη Σπάρτη. Μια ιστορική πόλη, που είναι χτισμένη πλάι στον ποταμό Ευρώτα και αποτελεί ένα σύγχρονο αστικό κέντρο αλλά και ορμητήριο για μοναδικές εξερευνήσεις και περιηγήσεις σε όλο τον νομό.

Μαθαίνουμε άγνωστες ιστορίες για την επιβλητική Καστροπολιτεία του Μυστρά, την ονομασία και την πορεία της από τους Φράγκους έως το σήμερα, περπατώντας με φόντο τον Ταΰγετο σε ένα τοπίο που κόβει την ανάσα και προκαλεί δέος.

Υπερμαραθωνοδρόμοι από όλον τον κόσμο σπεύδουν κάθε χρόνο να λάβουν μέρος στο ιστορικό Σπάρταθλον που ξεκινά από την Ακρόπολη και καταλήγει στο άγαλμα του Λεωνίδα μετά από 246 χλμ! Σπαρτιάτες αθλητές μιλούν με περηφάνια για τη συμμετοχή τους στον «δικό» τους δρόμο.

Ο ποταμός Ευρώτας χωρίς νερό και οι καλλιέργειες στο έλεος της λειψυδρίας. Οι αγρότες έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειές της αλλά και με την υφαλμύρωση, δηλαδή την είσδυση του θαλασσινού νερού στις γεωτρήσεις. Ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις;

Συγκλονιστικές είναι οι διηγήσεις εθελοντών και μελών φιλοζωικών οργανώσεων από την κατάσταση που επικρατούσε στο δημοτικό κυνοκομείο Σπάρτης πριν από μερικά χρόνια. Μια συλλογική αντίδραση επέφερε αποτελέσματα και η εικόνα άλλαξε χάρη στη σωτήρια αυτή παρέμβαση. Σήμερα, ο αγώνας συνεχίζεται με καλύτερες συνθήκες αλλά την ίδια αγωνία για υιοθεσία των ζώων.

Ο ραδιοσταθμός Fly στη Σπάρτη ενημερώνει και ψυχαγωγεί τους κατοίκους της Λακωνίας, βρίσκεται κοντά στους ακροατές τους αλλά στηρίζει και εγχειρήματα που αναδεικνύουν θέματα της περιφέρειας, όπως το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.