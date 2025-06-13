«Κόκκινο πανί» για τον Γιώργο και τη Νάνσυ είναι η Χριστίνα το τελευταίο διάστημα.

Το ζευγάρι αποκάλυψε πως μια κίνησή της τους ενόχλησε και δημιούργησε πρόβλημα. Ο λόγος; Μια στιγμή χαλάρωσης, όταν η παίκτρια πήγε να φτιάξει τα μαλλιά του Γιώργου μέσα στην πισίνα, φέρνοντάς τον

κοντά στο σώμα της.

Ενώ οι δύο γυναίκες τσακώνονταν για άλλο λόγο, μέσα από την κουβέντα αναδείχθηκε και το συγκεκριμένο συμβάν.

Η Χριστίνα κατάλαβε την ενόχληση της Κρητικολιβανέζας και ζήτησε συγγνώμη.

Εκείνη ανέφερε πως θα ήταν καλύτερα να το συζητήσουν άλλη στιγμή, μόνες τους. «Δεν μου αρέσει να

εκθέτω γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

