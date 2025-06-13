Σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουνίου στις 14.45, η Πάτμος γίνεται το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή.

Η Πάτμος αποτελεί κορυφαίο προορισμό και προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο όχι μόνο για τη θρησκευτική κληρονομιά της, το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, αλλά και για τη μοναδική φυσική ομορφιά της και τις συναρπαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει.

Ο διττός θρησκευτικός και κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της Πάτμου προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο στο νησί. Η Πατμιάδα Σχολή και τα παραδοσιακά αρχοντικά από τη μία, η εξαιρετική γαστρονομία και η ιδιαιτερότητα των μικρών καταστημάτων από την άλλη, συνθέτουν μια εικόνα που κάνει το νησί ξεχωριστό.

Το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης στη θεοβάδιστη Πάτμο προκαλεί δέος όπως και τα κειμήλια που φυλάσσονται εκατοντάδες χρόνια σε άριστη κατάσταση στο Μουσείο της Μονής.

Ένα «γηροκομείο» γαϊδουριών φροντίζει τα συμπαθή τετράποδα που είχαν υποστεί κακουχίες στο παρελθόν ως ζώα εργασίας στην Πάτμο και τα γύρω νησιά. Το σχέδιο δημιουργίας του υλοποιήθηκε ήδη από τη δεκαετία του ‘70 από τον Πέρση πρίγκιπα Αγά Χαν και σήμερα η οικογένειά του συνεχίζει το έργο.

Δεκαετίες ολόκληρες αποτυπώνει στον φωτογραφικό φακό του εικόνες της Ελλάδας και ειδικότερα της Πάτμου, την οποία αγάπησε και έκανε πατρίδα. Ο Αμερικανός Robert Mccabe, μας περιγράφει τα κλικ της ζωής του στο νησί της Δωδεκανήσου.

Περιπέτειες υγείας που τους έφεραν στην κόψη του ξυραφιού εξιστορούν κάτοικοι της Πάτμου, νησιώτες στην άλλη άκρη της Ελλάδας, οι οποίοι εξαρτώνται από αεροδιακομιδές για σοβαρά περιστατικά. Σε ένα νησί που από 3.300 μόνιμους κατοίκους φθάνει τις 18.000 την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, η μοναδική γενική γιατρός δουλεύει ακατάπαυστα και καλύπτεται μόνο με προσωρινές αποσπάσεις συναδέλφων της.

Στην Πάτμο βρίσκεται ένα από τα πλέον οργανωμένα ναυπηγεία στο Αιγαίο, που όμως δεν θυμίζει σε τίποτα ένα τυπικό μηχανουργείο για σκάφη. Σε αυτό κατασκευάζονται πανέμορφα σκαριά όλων των ειδών από τους πιο έμπειρους καραβομαραγκούς του νησιού.

Δείτε το trailer:

