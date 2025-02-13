Για τον ρόλο που έπαιξε ο έρωτας στη ζωή της, για τους τύπους των ανδρών που υποσυνείδητα έψαχνε στους συντρόφους της, αλλά και την κοινή της πορεία με τον Γιάννη Τριφύλλη μίλησε η αγαπημένη ηθοποιός, Βάσια Τριφύλλη.

Καλεσμένη της Δάφνης Καραβοκύρη στο «Sex Podcast», η ηθοποιός επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι ανέκαθεν έψαχνε έναν μπαμπά.

«Έψαχνα κουλτουριάρηδες, αλλά είχαν ζωηρά ένστικτα. Ήταν ναι μεν κουλτουριάρηδες, αλλά δεν ήταν μ@... Έψαχνα έναν μπαμπά από την πρώτη στιγμή που μίλησα και δεν είπα “μαμά” αλλά “μπαμπά”.

Αναζητούσα την ουσιαστική πνευματική προστασία», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός. Και συνέχισε: «Παντρεύτηκα στα 18μιση στην Καισαριανή. Δεν ξέρω αν ήταν έρωτας, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν θαυμασμός. Είχε μια γοητεία ο Γιάννης Τριφύλλης. Δεν μπορούσα να ξέρω, γιατί ήμουν ξύπνιο παιδάκι, αν ήταν έρωτας ή το γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει και για τη σεξουαλική της ζωή. «Το σεξ το έχω χορτάσει μάλλον. Ωστόσο, το καλύτερο δεν έχει έρθει ακόμη. Είναι βιολογική φυσική ανάγκη. Αν το πετύχεις, είναι και απόλαυση. Δεν θυμάμαι την πρώτη μου φορά γιατί ήταν οδυνηρή. Για να φτάσει σε ένα σημείο μια γυναίκα ή ένας άνδρας να λιποθυμήσει, πρέπει να έχει γίνει πολλές φορές. Είμαι της άποψης ότι, όταν το βρακί κατεβαίνει, δεν ανεβαίνει ξανά. Τέλος! Με τον σύζυγο δεν ήταν καλή η ερωτική ζωή, γιατί δεν ήμουν ώριμη. Ο άνδρας μου με ήθελε. Δεν το κατανοούσα το σεξ μαζί του, δεν είχε μπει στο DNA μου», πρόσθεσε η Βάσια Τριφύλλη.



Πηγή: skai.gr

