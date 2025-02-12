Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αλεξάνδρα Νίκα ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τόνισε την ανάγκη να προσέχει ο καθένας τόσο τον εαυτό του όσο και τους γύρω του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου ένα πολυτελές αυτοκίνητο παρέσυρε τη σύντροφο του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, τη στιγμή που κινούνταν πεζή μαζί με το μωρό της επί της Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, ενώ ο οδηγός εξαφανίστηκε.

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή της αναφέρει: «Σχετικά με το ατύχημα της περασμένης Κυριακής που θα μπορούσε να έχει άσχημη εξέλιξη τόσο για εμένα όσο και πολύ περισσότερο για το παιδί μου, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσους ενδιαφέρθηκαν για εμένα και το μωρό μου, για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβα, καθώς και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους ήταν παρόντες και έσπευσαν να μας βοηθήσουν».

Και προσθέτει: «Αυτό που όμως θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι, ότι το περιστατικό αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω, ότι όλα όσα θεωρούμε αυτονόητα, η ασφάλεια, η υγεία, η ζωή, είναι ζητούμενα και αρκεί μια κακή στιγμή, μια απροσεξία για να ανατρέψει τα πάντα στη ζωή μας».

Καταλήγει: «Για αυτό, όλοι πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας και ειδικά στο θέμα της οδικής ασφάλειας, θα πρέπει, αφού συνειδητοποιήσουμε την έλλειψη παιδείας και ενσυναίσθησης, να προσπαθήσουμε όλοι και ο κάθε ένας ξεχωριστά, για πιο ασφαλείς δρόμους, με σεβασμό στους πιο αδύναμους, πεζούς και δικυκλιστές».

Πηγή: skai.gr

