Javier Bardem-Amy Adams: Θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά «Cape Fear»

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Έιμι Άνταμς ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα, πολλά υποσχόμενη παραγωγή. Πρόκειται για το «Cape Fear», μια σειρά του Apple TV+, που αναβιώνει την ιστορία των θρυλικών ταινιών του 1962 και του 1991, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες ερμηνείες και μια πιο σύγχρονη ματιά.

Σύμφωνα με το Variety, το «Cape Fear», που πήρε το πράσινο φως από την Apple τον Νοέμβριο, θα αποτελείται από 10 επεισόδια.

Θα βασίζεται τόσο στο μυθιστόρημα του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ, «The Executioners», το οποίο ενέπνευσε την ταινία του 1962 με τον Γκρέγκορι Πεκ και τον Ρόμπερτ Μίτσαμ, όσο και στο ριμέικ του 1991, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Νικ Νόλτε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το επίσημο λογότυπο της σειράς αναφέρει: «Μια καταιγίδα έρχεται για τους ευτυχισμένους δικηγόρους Anna (Άνταμς) και Tom Bowden, όταν ο Max Cady (Μπαρδέμ), ένας διαβόητος δολοφόνος από το παρελθόν τους, βγει από τη φυλακή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άνταμς, έχει λάβει έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, για τους ρόλους της στις ταινίες «Vice», «American Hustle», «The Master», «The Fighter», «Doubt» και «Junebug».

Έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Arrival» και στο «Julie and Julia» που υποδύθηκε μια γυναίκα που εμπνέεται από τη ζωή και τη μαγειρική της Τζούλια Τσάιλντ και ξεκινά ένα blog για τις συνταγές της. Ενώ έχει συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές παραγωγές, όπως η περιορισμένη σειρά του HBO «Sharp Objects» η οποία της χάρισε μια υποψηφιότητα για Emmy.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα συμμετέχουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές και τον σεναριογράφο της σειράς και υπεύθυνο παραγωγής Νικ Αντόσκα.

