Τζούλι Άντριους: Η θρυλική Μαίρη Πόπινς έγινε 90 χρόνων

Παιδί θαύμα, που γοήτευσε το βρετανικό θεατρικό κοινό και σχεδόν άμεσα το Χόλιγουντ άνοιξε τις πύλες του, για να την καταστήσει μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς οικογενειακών ταινιών, αξιοποιώντας, το σπάνιο φυσικό της χάρισμα, την αισιοδοξία και θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Ο λόγος για την Τζούλι Άντριους, μία σπουδαία ηθοποιό, που τραγουδούσε υπέροχα, χόρευε, έπαιζε, έκανε τα πάντα και μπόρεσε με την ερμηνευτική της απλότητα, να μας πείσει ότι ήταν γεννημένη για νταντά, πρωταγωνιστώντας στα δυο κλασικά μιούζικαλ της Disney «Μαίρη Πόπινς» και «Η Μελωδία της Ευτυχίας».

Το αστέρι της έλαμψε από την εφηβεία της, καθώς εμφανίστηκε στο Γουέστ Εντ το 1948 και η ερμηνεία της ως Σταχτοπούτας, στην ομώνυμη παράσταση χάλασε κόσμο και της άνοιξε το δρόμο για τη λεωφόρο της δόξας στο Μπρόντγουεϊ πριν κλείσει τα 19 της χρόνια.

Η Τζούλι Άντριους, που σε λίγες ημέρες συμπληρώνει τα 90 της χρόνια, υπήρξε η αδιαμφισβήτητη σταρ των ταινιών για όλη την οικογένεια, συνέδεσε το όνομά της με τον οξυδερκή και μάστορα της επιτυχίας («Ροζ Πάνθηρ», «Το Πάρτυ», «Πρόγευμα στο Τίφανις») Μπλέικ Έντουαρντς, με τον οποίο παντρεύτηκαν και έζησε μαζί του μία ήρεμη ζωή, μακριά από σκάνδαλα και ροζ δημοσιεύματα, αν και η ίδια αποτελούσε «καρπό ενός παράνομου έρωτα».

Παιδί παράνομης ερωτικής σχέσης

Η Τζούλι Άντριους γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1935 στο Σάρεϊ της Αγγλίας και έμαθε σε ηλικία 15 ετών ότι ο πραγματικός πατέρας της δεν ήταν ο Έντουαρντ Τσαρλς Γουέλς, ένας καθηγητής μεταλλοτεχνίας, αλλά παιδί μίας παράνομης ερωτικής σχέσης που είχε η μητέρα της, χωρίς να γίνουν γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι γονείς της χώρισαν και η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε τον Τεντ Άντριους. Οι δυο τους συμμετείχαν στην ψυχαγωγία των στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η οικογένεια Άντριους, που ήταν πολύ φτωχή και ζούσε σε μια παραγκούπολη του Λονδίνου, πέρασε πολύ δύσκολες εποχές, ενώ η μικρή Τζούλι, έπρεπε να αντιμετωπίσει εκτός από την πείνα και τον πατριό της, έναν άλκοολικό βίαιο άντρα, που προσπάθησε να πάει στο κρεβάτι της ενώ ήταν μεθυσμένος...

Φωνή

Η θεατρική καριέρα της μητέρας της και του πατριού της βελτιώθηκε, όπως και τα οικονομικά τους και η Τζούλι θα αρχίσει να λαμβάνει μαθήματα σε σχολείο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και φωνητικής. Μάλιστα, η καθηγήτρια φωνητικής και σοπράνο Λίλιαν Στάιλς Άλεν, θα πει αργότερα ότι «το εύρος, η ακρίβεια και ο τόνος της φωνής τής Τζούλι με εξέπληξαν, κατέχοντας το σπάνιο χάρισμα της απόλυτης έντασης».

Από τον ιππόδρομο στο Μπρόντγουεϊ

Το ταλέντο της θα το δείξει από παιδούλα όταν αυθόρμητα ανέβαινε στη σκηνή δίπλα στους γονείς της κι ενώ μεγαλώνοντας ανησυχούσε για το μέλλον της, καθώς δεν είχε ολοκληρωμένη σχολική εκπαίδευση. Θα βρεθεί να τραγουδά σόλο στον Ιππόδρομο του Λονδίνου, τη δύσκολη άρια της «Μινιόν» και το 1948, σε ηλικία 13 χρόνων εμφανίστηκε στο Royal Variety Performance ενώπιον του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ και της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Θα ακολουθήσει η τεράστια επιτυχία με τη Σταχτοπούτα και το θριαμβευτικό ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ με το εμβληματικό μιούζικαλ «Ωραία Μου Κυρία». Μια τεράστια επιτυχία που, ωστόσο, θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστρια την Όντρεϊ Χέπμπορν, η οποία δεν τραγουδούσε και θα αφήσει την Άντριους για πάντα με την απορία, γιατί έχασε αυτό τον ρόλο.

Η Μαίρη Πόπινς και το Όσκαρ

Η ατυχία δεν κράτησε, όμως για πολύ, καθώς αργότερα θα της προταθεί να κάνει το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο ως Μαίρη Πόπινς, στο ομώνυμο φιλμ. Μια τεράστια επιτυχία, που θα καταστήσει την Άντριους αστέρι πρώτου μεγέθους, θα επηρεάσει το παγκόσμιο παιδικό κοινό και θα της χαρίσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Το μιούζικαλ του ικανότατου Ρόμπερτ Στίβενσον, σε παραγωγή Disney, που συνδυάζει αρμονικά τη φαντασία με τη γλυκύτητα και τη θετική ενέργεια της Άντριους, θα σπάσει τα ταμεία και θα διεκδικήσει ακόμη 12 Όσκαρ.

Η Μελωδία και το φάντασμα του Χίμλερ

Και πριν προλάβουν να σβήσουν οι προβολείς που έπεσαν πάνω στη νεαρά Αγγλίδα ηθοποιό, θα έρθει τον επόμενο χρόνο ακόμη μία τεράστια επιτυχία, αυτή της «Μελωδίας της Ευτυχίας», στην οποία η Τζούλι Άντριους κρατά και πάλι έναν ρόλο γκουβερνάντας, στη δεκαετία του ‘30, όταν θέριευε ο ναζισμός. Η ιστορία λίγο πολύ γνωστή, αλλά όχι και τόσο η εμπειρία της Άντριους από τα γυρίσματα. Μια δυσάρεστη εμπειρία, καθώς η βίλα στην οποία θα γινόντουσαν τα γυρίσματα ήταν η πρώην κατοικία του αρχηγού των Ες Ες Χάινριχ Χίμλερ και όπως αποκάλυψε η Άντριους στη βιογραφία της, «μπορούσες κυριολεκτικά να νιώσεις το κακό που είχε διαποτίσει τους τοίχους».

Παρά ταύτα, αυτό δεν θα εμποδίσει την ταινία του Ρόμπερτ Γουάιζ να ξεπεράσει σε εισπράξεις ακόμη και το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» για κάποια χρόνια, να προταθεί για δέκα Όσκαρ (κερδίζοντας μεταξύ άλλων αυτά της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας), ανάμεσά τους και αυτό για τον Α' Γυναικείο Ρόλο, που θα χάσει η Άντριους από την Τζούλι Κρίστι. Αξίζει να αναφερθεί ότι το σάουντρακ της ταινίας, με τα τραγούδια του Χάμερστάιν που ερμήνευσε η Άντριους, πούλησε πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ένα πρωτόγνωρο ρεκόρ για κινηματογραφική μουσική.

Η πτώση

Έχοντας με μόλις δυο ταινίες στο ενεργητικό της κατακτήσει την κορυφή του Χόλιγουντ, η Άντριους θα προσπαθήσει να απεξαρτηθεί από τον χαρακτηρισμό της «κινηματογραφικής νταντάς» και να προσγειωθεί στον άχαρο κόσμο του πραγματικού σινεμά. Με καλές και ακριβές παραγωγές στο ενεργητικό της («Χαβάη», «Γλυκιά μου Μίλι», «Η Σταρ» και «Darling Lili»), αλλά χωρίς την αναμενόμενη επιτυχία, καθώς το κοινό ζητούσε να τη βλέπει ως νέα Μαίρη Πόπινς, η Άντριους θα βρεθεί έτοιμη προς αποκαθήλωση. Άλλωστε το Χόλιγουντ δεν θέλει και πολύ για να ποδοπατήσει μία σταρ αν σταματήσει να κόβει εισιτήρια.

Η αναγέννηση μέσω του Έντουαρντς

Ωστόσο, ο δεύτερος γάμος της το 1968 με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Μπλέικ Έντουαρντς - είχε προηγηθεί ο γάμος με τον σκηνογράφο Τόνι Γουόλτον – θα αναζωογονήσει δραστικά την καριέρα της, παρότι δεν μπόρεσε να φτάσει στα θριαμβευτικά επίπεδα του ξεκινήματός της. Προηγουμένως, είχε κάνει ένα τολμηρό όσο και ονειρικό βήμα, πρωταγωνιστώντας στο ψυχροπολεμικό θρίλερ του Χίτσκοκ «Σχισμένο Παραπέτασμα» και μάλιστα δίπλα στον Πολ Νιούμαν. Μια μέτρια ταινία για έναν Χίτσκοκ, με την Άντριους να μην μπορεί να μπει στο σύμπαν του «μετρ», αλλά ούτε και να δέσει με τον γόη σταρ.

Πικάντικη

Ο Έντουαρντς θα τη χρησιμοποιήσει στο παλαιομοδίτικο αλλά γοητευτικό «Αγάπησα Έναν Κατάσκοπο», δίπλα στον Ομάρ Σαρίφ, θα της δώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη γιγάντια επιτυχία «Δέκα» αν και όλοι θυμούνται την Μπο Ντέρεκ, όπως και στο συμπαθέστατο «S.O.B.», ενώ θα κάνει και κάποιες εμφανίσεις στην ανυπέρβλητη σειρά ταινιών «Ροζ Πάνθηρ». Το 1995 ουσιαστικά θα κάνει το τελευταίο σημαντικό της φιλμ, πρωταγωνιστώντας στην χαριτωμένη και πικάντικη κομεντί «Βίκτωρ – Βικτόρια», παίζοντας διπλό ρόλο, πάνω στη διαμάχη των φύλων, μία ταινία που θα αποσπάσει θαυμάσιες κριτικές, βραβεία, αλλά θα πάει μέτρια στα εισιτήρια.

Απομάκρυνση

Θα ακολουθήσουν ορισμένες καλές ταινίες, με κυριότερες αυτές του Έντουαρντς, «Ο Άντρας που Αγαπούσε τις Γυναίκες», δίπλα στον Μπαρτ Ρέινολντς και «That's Life» μαζί με τον Τζακ Λέμον, που όμως στα ταμεία πάτωσαν και η Άντριους αποφάσισε να απομακρυνθεί από τη μεγάλη οθόνη. Έτσι, πέρα από τη σύντομη επανεμφάνισή της στο «Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας», όπου ανακεφαλαιώνει την περσόνα της ηθοποιού που αγαπήσαμε, θα δώσει σε αρκετά animation τη χαρισματική της φωνή, παρά τα προβλήματα υγείας που είχε.

Καλοπροαίρετο κορίτσι για πάντα

Η Άντριους, που παρέμεινε δίπλα στον Έντουαρντς μέχρι την τελευταία του πνοή το 2010, σήμερα ζει ήσυχα στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης, έχοντας αποκτήσει εννέα εγγόνια και τρία δισέγγονα, ενώ για το ευρύ κοινό παραμένει η νταντά με τον καλοπροαίρετο χαρακτήρα, το κορίτσι με την υπέροχη φωνή, η οποία θα μας κρατά συντροφιά για πάντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.