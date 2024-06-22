Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που κυκλοφόρησε η φήμη που ήθελε τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα να περνάνε κρίση στο γάμο τους και να βαδίζουν προς τον χωρισμό.

Μιας φήμη που κυκλοφόρησε μόλις είχαν επιστρέψει από ένα πολυήμερο ταξίδι στην Αμερική και ξάφνιασε πολλούς. Ακολούθησαν κάποιες μοναχικές εμφανίσεις, κυρίως της Σοφίας σε διάφορα events και όλοι ήταν σίγουροι πως ότι ακούγεται αληθεύει κιόλας.

Τι κι αν ο ίδιος ο Στράτος Τζώρτζογλου σε «πέσιμο» που του έγινε σε αεροδρόμιο διέψευσε το θέμα λέγοντας πως απλά είχαν διαφορετικές επαγγελματικές υποχρεώσεις αυτό το διάστημα και γι’ αυτό δεν εμφανίζονταν μαζί, πολλοί ήταν αυτοί που δεν τον πίστεψαν.

Ακόμα και πολύ δικοί τους άνθρωποι εκείνο το διάστημα θορυβήθηκαν κυρίως από το γεγονός ότι κανείς από τους δύο δεν σήκωνε το τηλέφωνό του.

Τελικά κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Κι ακόμα κι αν υπήρχε, ξεπεράστηκε. Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί, αγκαλιά και όπως πάντα χαμογελαστοί κι αγαπημένοι σε prive εκδήλωση που έκανε η πολύ στενή τους φίλη Άντα Ηλιοπούλου και με αυτόν τον τρόπο διέψευσαν μια και καλή όποια υπόνοια ενδεχόμενου χωρισμού.

