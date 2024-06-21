Diane von Furstenberg: Η συγκλονιστική ιστορία της μητέρας της που επέζησε από το Ολοκαύτωμα

Η μητέρα της Diane von Furstenberg ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος στο Άουσβιτς και η σχεδιάστρια τόνισε ότι η ιστορία της επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή της και το πώς η ίδια αντιμετωπίζει την καθημερινότητά της.

«Το πρώτο πράγμα που λέω κάθε πρωί στον εαυτό μου είναι το πόσο ευγνώμων είμαι που η μητέρα μου επέζησε του Ολοκαυτώματος» είπε η σχεδιάστρια στο περιοδικό People, σε μια συζήτηση σχετικά με τη σπουδαία καριέρα της στη μόδα, με αφορμή την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Diane von Furstenberg: Woman in Charge».

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca στις 5 Ιουνίου, η Diane von Furstenberg μιλάει για τη ζωή, αλλά και την κληρονομιά της μητέρας της.

Μιλώντας στο People, η Diane von Furstenberg αφηγείται: «Η μητέρα μου ήταν ένα 21χρονο κορίτσι και μοίραζε ψεύτικες εφημερίδες σε Εβραίους. Συνελήφθη επειδή έκανε αντίσταση. Φοβόταν τόσο πολύ ότι θα τη βασάνιζαν για να δώσει τα ονόματα των άλλων που είπε στους αστυνομικούς: «Δεν ξέρω τίποτα. Κρύβομαι εδώ επειδή είμαι Εβραία». Μια γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα όπου την πήγαν τής είπε: «Μην τους πεις ότι είσαι Εβραία γιατί θα σε πάρουν μακριά». Αλλά ούτως ή άλλως, ήταν πολύ αργά».

Η Diane on Furstenberg πρόσθεσε μετά από αυτό η μητέρα της οδηγήθηκε σε ένα κτίριο που λειτουργούσε ως στρατιωτική σχολή, αλλά είχε μετατραπεί σε φυλακή. Συνέχισε: «Ήταν ένα όμορφο κτίριο με άσχημο σκοπό: χρησίμευε ως χώρος κράτησης ανθρώπων που θα στέλνονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έμεναν εκεί μέχρι να συγκεντρωθούν 1000 άτομα και ύστερα τους πήγαιναν στο τρένο για να πάνε στο Άουσβιτς».

Αλλά όταν η μητέρα της συνελήφθη, βρισκόταν σε μία από τις τελευταίες φάλαγγες που έφευγαν από τη φυλακή, οπότε, προσθέτει η Diane, «αφού έμεινε εκεί εννέα ημέρες, γέμισαν το τρένο με 507 άτομα και την έστειλαν».

Η μητέρα της Von Furstenberg επέζησε ως εκ θαύματος και με αυτόν τον τρόπο, λέει αναφέρει οτι, «έχει επτά απογόνους από τη δική μου πλευρά και πέντε από την πλευρά του αδελφού μου. Κανείς δεν θα ήταν εδώ αν εκείνη δεν είχε επιβιώσει».

Ενώ βρισκόταν στο φορτηγό που τη μετέφερε στο τρένο για το Άουσβιτς, η μητέρα της πήρε με κάποιο τρόπο στα χέρια της ένα κομμάτι χαρτόνι, στο οποίο έγραψε ένα σημείωμα προς τους γονείς της, και στη συνέχεια το πέταξε στο δρόμο με την ελπίδα ότι θα τους έφτανε.

«Ποτέ δεν πίστεψα αυτή την ιστορία», λέει η Diane. «Και η μητέρα μου δεν ήξερε αν είχε φτάσει το σημείωμα στους γονείς της, επειδή μετά την απελευθέρωσή της, κανείς δεν ήθελε να μιλήσει πλέον γι’ αυτά. Αλλά αφού πέθανε η μητέρα μου και η αδελφή της, η ξαδέλφη μου μού έφερε ένα κουτί γεμάτο φωτογραφίες. Μέσα σε αυτό το κουτί με τις φωτογραφίες, υπήρχε ένας φάκελος. Ήταν πολύ, πολύ επίπεδος επειδή βρισκόταν εκεί για 50 χρόνια. Και άνοιξα αυτόν τον φάκελο και βρήκα τις σημειώσεις. Και αυτό ήταν, ουάου», λέει η von Furstenberg. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η στρατιωτική σχολή που χρησίμευσε ως φυλακή στην οποία και βρισκόταν η μητέρα της σχεδιάστριας πριν σταλεί στο Άουσβιτς έγινε μια πολυτελής πολυκατοικία. «Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί αποφάσισαν ότι ήθελαν να κάνουν κάτι για να τιμήσουν τους φυλακισμένους, οπότε όταν απέναντι από την πολυκατοικία χτίστηκε ένα κτίριο για πάρκινγκ χωρίς παράθυρα, έβαλαν τις φωτογραφίες των 26.000 ανθρώπων που συνελήφθησαν σε έναν εξωτερικό τοίχο». Ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες είναι και μία της μητέρας της Diane von Furstenberg.

Μιλώντας στο People, η Diane von Furstenberg τόνισε ότι από νεαρή ηλικία η μητέρα της την εξόπλισε με μια απίστευτη εσωτερική δύναμη.

«Γεννήθηκα 18 μήνες αφότου η μητέρα μου βρέθηκε σκελετωμένη σε ένα χωράφι γεμάτο στάχτες. Υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να επιβιώσει, αλλά επέζησε, και η γέννησή μου ήταν ένα θαύμα», λέει η von Furstenberg.

«Η μητέρα μου συνήθιζε να λέει: “Ο Θεός με έσωσε για να μπορώ να σου δώσω ζωή. Δίνοντάς σου ζωή, μου έδωσες πίσω τη ζωή μου. Είσαι το φως της ελευθερίας μου”. Ποτέ δεν ήθελε να φοβάμαι ή να είμαι θύμα. Έτσι, εκπαιδεύτηκα να βλέπω κάθε αντιξοότητα σαν ευκαιρία: Αν αποδεχτείς τις ατέλειές σου, αυτές γίνονται το πλεονέκτημά σου. Αν αποδεχτείς την ευαλωτότητά σου, τη μετατρέπεις σε δύναμη. Έτσι μεγάλωσα».

