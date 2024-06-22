Οι ήρωες περνούν δύσκολα είτε βρίσκονται στο μέτωπο του πολέμου είτε στην Αθήνα. Μία χαραμάδα ελπίδας υπάρχει ανάμεσα στα ερείπια αλλά τα μυστικά του παρελθόντος δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν μπροστά. Νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η επανασύνδεση του Κίτσου με τη Μάρμω τους κάνει να δουν ξανά πιο αισιόδοξα τα πράγματα για λίγο και να πιστέψουν ότι κάποια στιγμή, όλα τα δεινά που έχουν περάσει, θα ανήκουν πια σε ένα σκοτεινό παρελθόν. Όμως, η σχέση τους δεν θα περάσει απαρατήρητη και το μυστικό τους θα κινδυνέψει να αποκαλυφθεί.

Παράλληλα, πίσω στην Αθήνα, ο Ανδρέας καταφέρνει να εντοπίσει τον Θαλή και αποφασίζει να τον βρει για να του μιλήσει, όμως δεν θα βρει τις απαντήσεις που έψαχνε γιατί φαίνεται ότι ο Θαλής κρατάει ακόμα ένα μεγάλο μυστικό.

Στο Γραμματικό, η επιστροφή του Στέφανου προκαλεί αμηχανία στους Πανθέους που δεν ξέρουν πως να τον αντιμετωπίσουν μετά τον τραυματισμό του.

Ο Μαρμάρης, μετά την αποτυχημένη απόπειρα της Πέλλας να δραπετεύσει, αποφασίζει να πάρει πιο δραστικά μέτρα.

Ο Φάνης παραδέχεται για πρώτη φορά τα λάθη του μπροστά στον Στάθη και του ζητάει συγγνώμη που δεν απέτρεψε την αυτοκτονία του πατέρα του. Τέλος, ο Θωμάς αποφασίζει να ακολουθήσει ένα παράτολμο σχέδιο…

Πηγή: skai.gr

