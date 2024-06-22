Krama Festival 2024: Ένα διήμερο πολυαισθητηριακό ταξίδι στο ΠΛΥΦΑ

Το Krama Festival επιστρέφει για την πολυαναμενόμενη πέμπτη διοργάνωσή του στις 22 και 23 Ιουνίου 2024 στο ΠΛΥΦΑ και μας προσκαλεί σε ένα διήμερο πολυαισθητηριακό ταξίδι, τόσο στο πειραματικό, όσο και στο σύγχρονο μουσικό και εικαστικό φάσμα. Από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και την πειραματική ηλεκτρονική μουσική μέχρι το avant-garde και τη future pop, το Krama 2024 παίρνει μορφή ως μια συνάντηση μουσικών και εικαστικών καλλιτεχνών, καινοτόμων δημιουργών αλλά και του μουσικόφιλου κοινού, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες σε μια συλλογική εξερεύνηση των πολυεπίπεδων εκδηλώσεων της σύγχρονης δημιουργικότητας. Συναυλίες, performances, οπτικές εγκαταστάσεις και diy εργαστήρια θα παρουσιαστούν σε τρεις διαφορετικές σκηνές από περισσότερους από 25 καλλιτέχνες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ.

Σάββατο 22 και Κυριακή 23/6, 17:00-01:00

Πρώην Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Οι Βήτα Πεις μαζί με Joker/Two-Face στην Τεχνόπολη

Οι Βήτα Πεις μετά την εκρηκτική ζωντανή εμφάνιση τους στις 19 Απριλίου και οι Joker/Two-Face μετά την περιοδεία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, θα εμφανιστούν στην Τεχνόπολη για ένα μοναδικό λάιβ. Οι Βήτα Πεις αποτελούνται από δύο mc’s, έναν μουσικό παραγωγό και έναν μπασίστα: Άσαρκος ή Χρήστος (γνωστός και ως Λόγος 90 μοίρες ή Τρίτος Οφθαλμός), Hatemost ή Άκης (γνωστός και ως Prince XXIII), DwmndV και Rigo. Στην αρχική δομή του σχήματος συμμετείχαν και οι Φορτσάτος ή Πάρης (γνωστός και ως Pure Form), Dask, Λάμπρος, Elz, Μr. Τickles και J-turn. Από το 2003 μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ. Με αμέτρητα lives και εκατομμύρια ακροάσεις, από την άλλη, το δίδυμο των Joker/Two-Face είναι δύο αδέλφια, που ενώθηκαν μέσα από την κοινή αγάπη τους για το Hip-Hop και αφήνουν, έκτοτε, το στίγμα τους στην Ελληνική σκηνή εδώ και πάνω από 17 χρόνια.

Σάββατο 22/6 στις 20:00

Γενική είσοδος 15€

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

Η Αγαπημένη του κυρίου Λιν: Η παράσταση του Guy Cassiers με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στην Πειραιώς 260

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συμπαραγωγή με τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» παρουσιάζει στο Φεστιβάλ Αθηνών την παράσταση «Η Αγαπημένη του κυρίου Λιν» του Philippe Claudel σε σκηνοθεσία του Guy Cassiers, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες και πρώην Καλλιτεχνικό Διευθυντή στο θέατρο Toneelhuis της Αμβέρσας. Τον απαιτητικό ρόλο έχει αναλάβει να ερμηνεύσει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υπογράφοντας και την απόδοση του έργου στα ελληνικά. Ο κύριος Λιν κρατώντας στην αγκαλιά του τη Σανγκ ντιού, τη μικρή εγγονή του και τη μόνη επιζήσασα της οικογένειάς του, εγκαταλείπει το κατεστραμμένο από τον πόλεμο χωριό του και φτάνει στην Ευρώπη πρόσφυγας. Εκεί, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για τη νέα χώρα και χωρίς να αντιλαμβάνεται τη γλώσσα των ξένων, αφήνει τη μοίρα του στα χέρια των αρμόδιων αρχών που τον περιθάλπουν. Μέχρι που γνωρίζει τον κ. Μπαρκ.

22/06 έως 24/06/2024 στις 20:00, 25/06 έως 26/06/2024 στις 21:00

Διακεκριμένη ζώνη: 30€, Ζώνη Α’: 5€ – 25€, Ζώνη B’: 5€ – 20€

Πειραιώς 260 – Χώρος Η, Καλλιθέα

Ira Walrdron: Μετασοβιετική εικαστική πρωτοπορία στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά

Το MOMus, ως θεματοφύλακας του έργου της διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδας Ira Waldron, παρουσιάζει την πρώτη μετά θάνατον έκθεση έργων της στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά. Zωγραφικά έργα, πορσελάνινα γλυπτά, υφασμάτινες συνθέσεις, έργα που βασίζονται στη γραφιστική, έργα στο σύνολο και στην ουσία τους βαθύτατα πολιτικά συνθέτουν το έργο ζωής της Ira Walrdron, στην έκθεση με τίτλο “Κύκλοι που δεν κλείνουν ποτέ” που παρουσιάζεται έως τις 30 Αυγούστου 2024 στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, στο Θησείο, στην Αθήνα. Η Ira Walrdron, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2023, αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αμιγώς διεθνούς καλλιτεχνικής παρουσίας που δεν επαναπαύθηκε ποτέ σε κανένα καλλιτεχνικό και στυλιστικό στερεότυπο. Καλλιτέχνιδα πολλαπλών εκφραστικών μέσων, επιλογών και οπτικών, αντίκριζε την ιστορία, την κοινωνία, την αγορά της τέχνης και κάθε καλλιτεχνική έκφανση μέσα από εξαιρετικά υψηλής ευαισθησίας συχνότητες.

Τρiτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 11:00 – 19:00, Πέμπτη στις 11:00 – 22:00

MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο

