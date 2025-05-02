«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ: Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Μαΐου στις 16.55 στον ΣΚΑΪ

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» είναι εδώ με την υποστήριξη της ΔΕΗ! Η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που δίνει την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία να μιλήσουν για όσα τα αφορούν, έρχεται, το Σάββατο 10 Μαΐου στις 16.55, στον ΣΚΑΪ, με στόχο να ρίξει φως σε αθέατα προβλήματα και να ενισχύσει τη συμπερίληψη, στέλνοντας παράλληλα αισιόδοξα μηνύματα.

Οι Γεωργία Καλτσή και Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιάζουν την εκπομπή με χιούμορ και αμεσότητα, δημιουργώντας ένα αυθεντικό πεδίο διαλόγου χωρίς στερεότυπα γύρω από την αναπηρία, ενώ βάζουν στη δημιουργική και παραγωγική ομάδα τους Cool Crips.

Μέσα από αυτή την πρωτότυπη εκπομπή, η Γεωργία και ο Γιώργος μοιράζονται πληροφορίες και αναδεικνύουν την ανάγκη για ενσυναίσθηση, ισότητα και προσβασιμότητα – έννοιες πολύτιμες για μια κοινωνία χωρίς περιορισμούς.

Κάθε επεισόδιο παρουσιάζει το πορτρέτο ενός προσώπου, από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό, δημιουργικό, επαγγελματικό ή εθελοντικό χώρο, είτε μέλους μιας ομάδας, καθώς η εκπομπή εστιάζει κάθε φορά σε διαφορετική θεματική. Οι καλεσμένοι μοιράζονται τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που συναντούν, καθώς και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, ενώ παρουσιάζονται δράσεις και καλές πρακτικές που συμβάλλουν σε μια κοινωνία πιο προσβάσιμη και δίκαιη για όλους.

Με όραμα για ένα μέλλον με ισότιμη πρόσβαση και σεβασμό στη διαφορετικότητα, η ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν στην αναπηρία μέσα από την διαρκή ανάδειξη του θέματος και την ενίσχυση της συμπερίληψης. Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής υπευθυνότητας, στηρίζει διαρκώς πρωτοβουλίες που επιδιώκουν μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

Στο «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν παγιωμένες αντιλήψεις γύρω από την αναπηρία να αποδομούνται. Κάθε προσωπικότητα και μια διαφορετική ιστορία προκλήσεων και επιτευγμάτων. Κάθε επεισόδιο και μία διαφορετική ματιά στη ζωή!



Συντελεστές

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης



Πηγή: skai.gr

