Green Day: Απέκτησαν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ (video-φωτό)

Οι Green Day τιμήθηκαν με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Η τελετή αποκαλυπτηρίων πραγματοποιήθηκε χθες, 1η Μαϊου με παρουσιαστή τον ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό παραγωγό Ματ Πίνφιλντ, ο οποίος έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Ιανουάριο.

«Τι τιμή είναι να βρίσκομαι εδώ σήμερα με αυτούς τους τρεις τύπους που αγαπώ! Αγαπώ τη μουσική τους και τους αγαπώ ως ανθρώπους» δήλωσε ο θρυλικός πρώην παρουσιαστής του MTV κατά την έναρξη της τελετής. «Το "Dookie" έκανε τόσους πολλούς νέους να πάρουν κιθάρες, μπάσο και ντραμς και να θέλουν να τραγουδήσουν και να γράψουν τραγούδια», πρόσθεσε.

«Αυτό ακριβώς είναι η πανκ ροκ, η ροκ εν ρολ μουσική. Αυτή η ομορφιά, αυτή η αγάπη, η μετάδοση αυτού του δώρου. Και αυτό είναι το τόσο ξεχωριστό με τους Green Day και γιατί είναι τόσο μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα», υπογράμμισε.

Ο συνεργάτης των Green Day, μουσικός και δισκογραφικός παραγωγός Ρομπ Καβάλο, θυμήθηκε ότι ηχογράφησε το Dookie με το συγκρότημα όταν η grunge ήταν ο κυρίαρχος ήχος στη μουσική βιομηχανία.

Green Day's star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/3QpjJ8rE8j pic.twitter.com/8VChzu2ZtL — Variety (@Variety) May 1, 2025

Ο ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ιδέα του να χρησιμοποιήσει την επιτυχία του συγκροτήματος «Good Riddance (Time of Your Life)» για τους τίτλους τέλους του Deadpool & Wolverine, αφού είδε τον συναισθηματικό αντίκτυπο που είχε σε ανθρώπους που το άκουγαν σε ένα καφέ.

«Είστε το πιο ωραίο συγκρότημα στον κόσμο και σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχετε δώσει», είπε ο Ράιαν Ρέινολντς. Επαίνεσε επίσης τους Green Day επειδή βρίσκονται στο «σταυροδρόμι της νοσταλγίας και της εξέλιξης» με τη μουσική τους και αναφέρθηκε στη φιλία του με τα τρία μέλη του γκρουπ.

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα που εμφανίστηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Coachella έχει κερδίσει πέντε Grammy, έχει 19 υποψηφιότητες για τα κορυφαία μουσικά βραβεία και εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame το 2015.

Ο τραγουδιστής Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ προσπάθησε απλώς να απολαύσει τη στιγμή. «Είμαι ακόμα κάπως σοκαρισμένος, οπότε, δεν ξέρω, είναι όμορφο. Είναι τόσο υπέροχο να βλέπω όλους τους θαυμαστές εδώ έξω», είπε.

«Δεν έγραψα τίποτα, αλλά θέλω απλώς να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Το αφιερώνω στη μαμά μου - αυτό είναι σαν το Super Bowl της μαμάς μου αυτή τη στιγμή […] Είναι σαν να είσαι στην ίδια σου την κηδεία», είπε και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε όλους τους φίλους μας που αγόρασαν τους δίσκους μας και ήρθαν στις συναυλίες μας. Σας αγαπάμε πολύ».

Ο Μάικ Ντερντ τόνισε: «Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε ένα ασφαλές μέρος για να κάνουμε πρόβες με τη μπάντα, που μας δώσατε ένα ασφαλές μέρος για να ζούμε όταν ήμασταν στο λύκειο […] Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου, που μου είπε ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις γιατί δεν έχεις τίποτα να χάσεις».

«Οι Green Day είναι τόσο σημαντικοί για τόσους πολλούς ανθρώπους. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι απλώς ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο», είπε ο Βαλ Πετρόνε, θαυμαστής τους από το βόρειο Χόλιγουντ, σύμφωνα με το ABC.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής των Green Day από τότε που ήμουν παιδί. Το “American Idiot” ήταν το soundtrack τα χρόνια που πήγαινα στο γυμνάσιο», είπε ο Ντέιβιντ Κατάλντο, ένας άλλος θαυμαστής από την Αγκούρα Χιλς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.