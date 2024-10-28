Τζώνη Καλημέρης: Οι πρώτες φωτογραφίες με την Κύπρια παρουσιάστρια σύντροφό του

Πάνε πάνω από δύο χρόνια από την εποχή που ο Τζώνη Καλημέρης χώρισε από την επί χρόνια σύντροφό του και γνωστή σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Κοντοβά. Και πλέον ένας νέος έρωτας έχει μπει στη ζωή του.

Τα νέα μαθεύτηκαν περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Η νέα γυναίκα στη ζωή του είναι επίσης γνωστή αλλά στην Κύπρο. Πρόκειται για την παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του ΡΙΚ "Όμορφη μέρα", Ελπίδα Ιακωβίδου, η οποία μάλιστα μετά την κυκλοφορία των πρώτων φημών είχε επιβεβαιώσει και τη σχέση τους μιλώντας στο Down Town Κύπρου στα πλαίσια μιας συνέντευξης που κυκλοφόρησε και με αφορμή της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

«Ήταν αναμενόμενο να γνωστοποιηθεί, ειδικά από τη στιγμή που αυτή μοιράζεται αναπόφευκτα μεταξύ δύο χωρών και δύο αεροδρομίων. Ούτε και συνέτρεχε ο οποιοσδήποτε λόγος για να επιδιώξουμε κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, ούτε ο Τζώνης, είμαστε από τα άτομα που κρύβονται, ειδικά από τη στιγμή που νιώθουμε όμορφα με αυτό που μας συμβαίνει» είχε πει η Ελπίδα.

Και πλέον δεν κρύβεται από κανέναν από τους δύο. Αντιθέτως ο Τζώνη Καλημέρης δημοσίευσε τις πρώτες κοινές τους φωτογραφίες από το τριήμερό τους. Πολύ τρυφερές φωτό με τους δυο τους αγκαλιά και ένα φιλί. Και την Ελπίδα με τον Σάμι, το πανέμορφο λυκόσκυλο του τηλεοπτικούς στελέχους που βρίσκεται παντού και πάντα μαζί του.

