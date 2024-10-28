Στέλιος Μάινας: «Το Ηρώδειο πρέπει να είναι ανοιχτό για όλους. Η Επιδαυρος δεν πρέπει να πατιέται συνεχώς»

Μια ψύχραιμη τοποθέτηση σε όλα αυτά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό για τη χρήση των Αρχαίων Θεάτρων από καλλιτέχνες διαφορετικού ρεπερτορίου έκανε ο Στέλιος Μάινας. Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στη Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δεν γίνεται» και είχε να πει πολλά.

«Είναι εύκολο να πατήσεις την μπανανόφλουδα του ανικανοποίητου. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Θέλει να δουλεύεις τον εαυτό σου. Νομίζω όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Έχεςι όμως υποχρέωση στον εαυτό σου να κρατάς αποστάσεις και προσπαθώ να μου φτάνουν αυτά που έχω. Στη δουλειά είναι αλλιώς. Αν κάνεις το μεγάλο λάθος και πεις ότι έφτασες κάπου, είσαι τελειωμένος. Εμείς οι ηθοποιοί ξεκινάμε πάντα από το μηδέν. Είμαστε ίσως η μοναδική δουλειά που ψάχνουμε εργασία 2-3 φορές τον χρόνο, και οι θεατές μας αξιολογούν κάθε φορά από την αρχή, από το μηδέν», είπε αρχικά ο Στέλιος Μάινας και στη συνέχεια ρωτήθηκε τη γνώμη του για το Ηρώδειο και τη χρήση του.

Δαβάστε ακόμα : Το μήνυμα της Φίνου στον Πανταζή για το τέλος της εγκυμοσύνης της και η δική του αντίδραση

«Το Ηρώδειο, ναι μεν είναι ένα ρωμαϊκό ωδείο, αλλά αποτελεί έναν λαϊκό χώρο για όλον τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί. Εγώ δεν είμαι γενικά υπέρ των κλειστών πραγμάτων

Συγκεκριμένα για το Ηρώδειο, πιστεύω ότι πρέπει να είναι ανοιχτό για όλους. Το θεωρώ λάθος να υπάρχουν κριτήρια που διαχωρίζουν τους καλλιτέχνες. Δεν αρκεί μόνο ο χώρος, είναι οι άνθρωποι που δίνουν αξία σε έναν χώρο» τόνισε ο Στέλιος Μάινας και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Επίδαυρο για την οποία έχει άλλη άποψη:

«Η Επίδαυρος είναι ένας διαφορετικός χώρος, που έχει αντικειμενικά κάποιες ανάγκες συντήρησης. Είναι ένα μνημείο που πρέπει να διατηρηθεί και να παραδοθεί στους επόμενους, δεν είναι ένας χώρος που μπορούμε να τον καταναλώνουμε. Δεν πρέπει να «πατιέται» συνεχώς. Όσο λιγότερο χρησιμοποιείται, τόσο το καλύτερο για το ίδιο το μνημείο»

