της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το ταλέντο, οι μουσικές διαμάχες και η συγκίνηση συναντήθηκαν στο νέο επεισόδιο του «The Voice of Greece». Οι «Blind Auditions» συνεχίζονται ενώ οι coaches εξακολουθούν να διεκδικούν ταλαντούχους τραγουδιστές στις ομάδες τους.

Η συγκινητική ιστορία του Σάββα Μποτίνη «Aν δεν σας βλέπω δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε»

Με το τραγούδι «Χίλια Κομμάτια» ο Σάββας έκανε τον Χρήστο Μάστορα, την ‘Ελενα Παπαρίζου, και τον Γιώργο Μαζωνάκη να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Ο 26χρονος μίλησε για το πρόβλημα ακοής που αντιμετωπίζει εκ γενετής. “Ο δρόμος της μουσικής έχει πολλές δυσκολίες. Εγώ είχα να αντιμετωπίσω άλλη μία εκ γενετής, μία βαρηκοΐα που χρειάστηκε πολλή υπομονή και πολύ ψάξιμο. Από τη δασκάλα μου που την εντόπισε, μέχρι τη μητέρα μου που επέμενε να μάθω να μιλάω σωστά. Έπρεπε να φοράω ακουστικά βαρηκοΐας έναν χρόνο ολόκληρο, για να αποθηκεύσω τους ήχους και να μάθω να επικοινωνώ” είπε ο ίδιος.



«Μετά από επιλογή μου τα έβγαλα, γιατί ένιωθα αυτοπεποίθηση ότι και χωρίς αυτά μπορώ να τα καταφέρω» αποκάλυψε ο Σάββας.

Όλοι οι coaches διεκδίκησαν τον Βασιλ

Ένα τραγούδι αφιερωμένο στον καλό του φίλο που έφυγε από τη ζωή, ερμήνευσε ο Βασιλ. Ο ίδιος εντυπωσίασε και τους τέσσερις coaches αν και όπως αποκάλυψε, δεν το περίμενε. «Δεν μου ‘το χα» είπε ο Βασιλ και ο Χρήστος Μάστορας του απάντησε: «Γιατί το λές αυτό, έχεις πολύ ωραία φωνή». Ποιος coach κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Βασιλ;



Μουζουράκης - Παπαρίζου σε μια μουσική διαμάχη για τη «καρδιά» της Ιωάννας

Η Ιωάννα Κατσαρού με το τραγούδι «Έλα» κέρδισε τον Πάνο Μουζουράκη και την Έλενα Παπαρίζου. «Αγαπάω πολύ το λαϊκό τραγούδι» είπε η 22χρονη στους coaches όταν τη ρώτησαν γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Μουζουράκης και η Παπαρίζου ξεκίνησαν το δικό τους απολαυστικό μουσικό «Beef», για να καταφέρουν να διεκδικήσουν την Ιωάννα.



Ο «αντιδραστικός» Ευάγγελος και η απρόσμενη κίνηση του Χρήστου Μάστορα: «Έχω δικαίωμα να πατήσω το κουμπί και να μη σε διεκδικήσω»



Ο Ευάγγελος ήταν ένας παίκτης που δημιούργησε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των κριτών αλλά και κάποιες αντιδράσεις.



Ο Χρήστος Μάστορας είπε με αυστηρό ύφος στον διαγωνιζόμενο: «Έχω δικαίωμα να πατήσω το κουμπί και να μη σε διεκδικήσω».



Μη χάσετε τα επόμενα επεισόδια του «The Voice of Greece»! Σάββατο και Κυριακή στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

Οι coaches συνεχίζουν να αναζητούν τις καλύτερες φωνές της Ελλάδος ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης στέκεται στο πλευρό όλων των διαγωνιζόμενων, και όποτε χρειάζεται, «εισβάλλει» στο stage!

Πηγή: skai.gr

