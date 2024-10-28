Τρελή καζούρα στον Ζαγοράκη για την ευχή των γενεθλίων του

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είχε τα γενέθλιά του και λίγα λεπτά μετά την αλλαγή της μέρας βρέθηκε στο στούντιο του Monobala στον ΣΚΑΙ όπου φυσικά του είχαν ετοιμα΄σει μια τούρτα έκληξη.

Αλλά αυτό που πραγματικά είχε απίστευτο γέλιο ήταν το τρολάρισμα που του έκανε ο παρουσιαστής Πάνου Βόγλη στον άλλοτε αρχηγό της Εθνικής την ώρα που πήγαινε να σβήσει το κεράκι ερωτηματικό που είχε πάνω η τούρτα που του έφεραν... «Κάνε μια ευχή, να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτ... εεε» του είπε με όλους να ξεσπούν σε γέλια και τον Θοδωρή Ζαγοράκη να σβήνει το κερί χωρίς φυσικά να αποκαλύπτει αν έκανε αυτή ή άλλη ευχή.

Νωρίτερα το μεσημέρι είχε σβήσει κι άλλη τούρτα πιο πριβέ σε έξοδο για φαγητό με φίλους και τη σύζυγό του Ιωάννα Λίλλη να τον πειράζει που δνε ήθελε το τραγούδι και δεν αποκάλυψε την ευχή -ούτε εκεί- αποκάλυψε όμως την ηλικία αφού τα κεράκια έγραφαν ξεκάθαρα 53. Χιλιόχρονος!

