Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (22/10) η υπ΄αριθμόν 2822 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης Τζόκερ είναι οι εξής: 5, 16 , 17, 26, 33 και Τζόκερ το 3.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Πηγή: skai.gr

