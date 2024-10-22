Κόρα Καρβούνη: Ο γάμος και η απόφασή της να κλείσει τα Social Media της

Με μια απόφαση που πήρε αρκετά εύκολα, καθώς ένιωθε να καταπιέζεται από την ύπαρξή τους, η Κόρα Καρβούνη έκλεισε το instagram της και δεν είναι διατεθειμένη να το ξανανοίξει. Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά Grand Hotel βρέθηκε στο πλατό του The 2Night Show και μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλα.

Με πρώτο πρώτο θέμα στη συζήτησή τους τον πρόσφατο γάμο τους με τον παρουσιαστή να θυμάται πως την πρηγούμενη φορά που την είχε καλεσμένη το σκεφτόντουσαν και την ίδια να αποκαλύπτει πως έκλαιγε πριν από τον γάμο καθώς συγκινήθηκε πολύ και συνειδητοποίησε πως μεγαλώνει.

Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε στους ρόλους που της δίνουν συνήθως να ερμηνεύσει που λίγο πολύ είναι αρκετά σκληροί.

«Οι σκηνοθέτες με επιλέγουν για δύσκολους και αυστηρούς ρόλους - Δεν ξέρω τι τους εκπέμπω γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαι ένα πάρα πολύ γελοίο άτομο» λέει η ίδια σε μια κουβέντα που διεκόπη από το κινητό του Γρηγόρη Αρναούτογλου που χτύπησε την ώρα του γυρίσματος και το τρολάρισε και ο ίδιος.

Ενώ τέλος εξήγησε γιατί πήρε την απόφαση να κλείσει τα Social Media της:

«Έγινε πριν δύο μήνες, όχι πριν τον γάμο μου. Πάντοτε δυσκολευόμουν με τα social, ίσως είμαι πιο παλιά. Το ξεκίνησα γιατί ήθελα να συμπορευθώ με την εποχή που ζω. Στο Instagram βασανιζόμουν. Κατ’ αρχάς δεν βγάζω φωτογραφίες, ζω τη στιγμή. Δεν βγάζω το κινητό μου να φωτογραφίσω. Δεν έχω πρόβλημα να με φωτογραφίζουν» είπε η Κόρα Καρβούνη και συνέχισε:

Λίγο παρακάτω είπε: «Δεν έχω ανάγκη να λέω που είμαι. Εγώ αισθανόμουν ένα βάρος και νιώθω ελεύθερη αυτή τη στιγμή. Νιώθω ελεύθερη κι έχω χρόνο για εμένα γιατί δεν σκρολάρω. Όποιος θέλει, μπορεί να με βρει στο θέατρο. Έκανα πολλές φορές μπρος πίσω, αλλά παιδιά δεν μπορώ και δεν είμαι καλή σε αυτό. Είχα σχεδόν 20.000 πραγματικούς ακόλουθους. Δεν μπορώ να αγοράσω ψεύτικο θαυμασμό»

