Θοδωρής Μαραντίνης: «Ένα ζευγάρι δεν χωρίζει ευχάριστα. Και την ένταση την πληρώνουν τα παιδιά»

Η εκπομπή «Πρωινό Σουσού» έπαιξε ένα μεγάλο κομμάτι από μια διαδικτυακή συνέντευξη του Θοδωρή Μαραντίνη για αυτό το θέμα καθώς είναι γνωστό πως έχει υπάρξει από αυτούς που πρωτοστάτησαν για να θεσμοθετηθεί νομικά το εν λόγω πλαίσιο.

Ο τραγουδιστής των Onirama έχει πάρει μέρος σε καμπάνιες των «Ενεργών Μπαμπάδων» και μιλάει συχνά για αυτό το θέμα της συνεπιμέλειας δημόσια.

«Αυτό που είδα και βίωσα από την εμπειρία μου είναι ότι η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι το σημείο αφετηρίας σε ένα χωρισμό. Γιατί στο γάμο έχεις συνεπιμέλεια και ξαφνικά με το που χωρίζεις να πρέπει να περάσεις ένα τεστ; Είναι άδικο. Είμαστε εμείς ζευγάρι και χωρίζουμε, ποιο είναι το σημείο μηδέν που ξεκινάμε και κάνουμε την κουβέντα; Ότι θα έχουμε ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά μας. Μετά αρχίζουν και μπαίνουν το κόμμα, το αλλά και το εφόσον. Ένα παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα να βλέπει και τους δύο γονείς», είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης και συνέχισε:

«Αυτό που είδα κι εγώ από τη δική μου περίπτωση και γνωρίζοντας και άλλες περιπτώσεις, δημιουργούνται περισσότερες εντάσεις. Ο ένας έχει παντοδυναμία και ο άλλος όχι. Αυτό δημιουργεί ανισότητα και αυτή η ανισότητα εντάσεις. Και την ένταση την πληρώνουν τα παιδιά. Ένα ζευγάρι δεν χωρίζει ευχάριστα, άρα να μην εργαλοιοποιήσει αυτό το πάνω χέρι για να εκδικηθεί κάποιον άλλον και στη μέση αυτού του πράγματος να είναι τα παιδιά».

