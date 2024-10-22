Survivor: Εντάσεις και διάσπαση - Απόψε στις 22:15 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Η χθεσινή διαμάχη ανάμεσα στην Εκατερίνα και τη Φυλή της είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωσή της. Η ίδια έχει επιλέξει να μη μιλήσει ξανά στην Ελένη και ο οποιοσδήποτε διάλογος φαντάζει εκτός πραγματικότητας.

Όπως όλα δείχνουν, αυτή η αντιπαράθεση δεν είναι το μόνο πρόβλημα στο εσωτερικό των Αετών. Ο Άγγελος πιστεύει πως ο Βλαδίμηρος υπερτονίζει τα όσα κάνει και σε όλα βάζει μπροστά στο «εγώ» του. Δεν έχουν όλοι όμως την ίδια άποψη…

Δείτε το τρέιλερ:

Στους Τίγρεις, η Γεωργία διατηρεί την απόστασή της από τα περισσότερα μέλη της Φυλής αναγνωρίζοντας τον Νίνο ως τον πιο ειλικρινή.

Όσα προβλήματα και να υπάρχουν στο εσωτερικό των δύο Φυλών, οι Survivors θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν τη νίκη στα δύο αγωνίσματα της ημέρας. Δύο αγωνίσματα που αντιστοιχούν σε ισάριθμα απολαυστικά έπαθλα. Ποιοι θα επικρατήσουν στους στίβους μάχης;

SURVIVOR

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22.15

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.