Λίτσα Πατέρα: «Τα τελευταία 2 χρόνια στη δουλειά στεναχωρήθηκα και έκλαψα για αυτό»

Η Λίτσα Πατέρα όλα αυτά τα 30 και χρόνια ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της πρωινής ζώνης του καναλιού. Οι παρουσιάστριες και οι παρουσιαστές μπορεί να άλλαξαν πολλές φορές, η κυρία Λίτσα όμως ήταν πάντα εκεί. Η ίδια τήρησε μια χαμηλών τόνων στάση όλο αυτό το διάστημα παρά την ολοφάνερη στενοχώρια της και πλέον έχοντας θέσει τη συνεργασία της σε μια νέα βάση μίλησε για όλα καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» των Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Διαβάστε ακόμα : Η Σεμίνα Διγενή συνάντησε την Μπέτυ Βαλάση στο «Σπίτι του Αγωνιστή» και συγκλονίζει γράφοντας για αυτό

«Η πρώτη εκπομπή που βγήκα ήταν με τη Λουκία Παπαδάκη, τη συγχωρεμένη τη Βέφα, πριν το πρωινό της Ρούλας στον ΑΝΤ1. Ο κύριος Μορώνης (σ.σ Ροδόλφος) έπεισε τον αγαπημένο μας Μίνωα να κάνει το πρωινό που ήρθε η Ρούλα, μπήκε και η αστρολογία και από εκεί έγινε επάγγελμα. Εμένα το πάθος μου ήταν να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι η αστρολογία λειτουργεί.

Έχω ακούσει σχόλια και λόγια, ποτέ δεν ένιωσα κάτι τέτοιο για μένα, μια αμφισβήτηση. Ακόμα και τώρα κάποιοι λένε ότι εγώ θα κλείσω την πόρτα τελευταία και μετά θα κλείσει ο ΑΝΤ1. Η αστρολογία έχει μπει στο αίμα μου» είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα και συνέχισε αναφερόμενη στις προτάσεις που δέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια και στο σήμερα της συνεργασίας της με το κανάλι:

«Είχα προτάσεις, τους έλεγα ότι θα περιμένουν μέχρι να κλείσει η πόρτα. Από τη δική μου άποψη έκανα καλά που έμεινα πιστή στο κανάλι μου. Αυτό που μου έδωσαν πλέον στον ΑΝΤ1 μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω 20 λεπτά για να μιλήσω για όλα τα ζώδια»

Ενώ αναφέρθηκε ανοιχτά για τη στενοχώρια που πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια λυγίζοντας στον αέρα της εκπομπής της ΕΡΤ:

«Στεναχωριόμουν, όταν έχεις 5 λεπτά χρόνο σε μία πρωινή εκπομπή, δεν προλαβαίνεις να πεις όσα θέλεις και όπως τα θέλεις. Τι να πεις για 12 ζώδια σε 5 λεπτά; Εάν 1-2 χρόνια δεν σου άρεσαν κι εσύ έχεις 33 χρόνια από πίσω, δεν αποφασίζεις να φύγεις, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σπίτι μου. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί πρέπει να ζήσω τα παιδιά μου. Εγώ πιστεύω πολύ στην αστρολογία.

Είμαι συναισθηματική και, αν με πληγώσεις, αυτό μεγαλοποιείται μέσα μου, είμαι σαν μικρό παιδί εκεί. Τα τελευταία 2 χρόνια στη δουλειά στεναχωρήθηκα και έκλαψα για αυτό»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.