Ένα νέο πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι-σόου με τίτλο «Η Ελλάδα ψηφίζει» φέρνει η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, από αυτό το Σάββατο στις 21.00. Το νέο καινοτόμο, σύγχρονο, πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάζεται ζωντανά από τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο είναι η ελληνική εκδοχή του «The People’s Choice» του ITV Studios.

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» ΔΕΝ είναι ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων, αφού οι παίκτες του πρέπει να μαντέψουν τι απάντησε το τηλεοπτικό κοινό σε διλήμματα, τριλήμματα του τύπου:

«Τι πιστεύετε ότι θέλουν οι Έλληνες; Πανάκριβο αυτοκίνητο, σταθερή δουλειά ή χιλιάδες followers στα social; Τι νομίζετε ότι κρατάει πίσω την Ελλάδα; Η γραφειοκρατία, το μέσον ή μήπως ξένα συμφέροντα; Εσείς τι θα επιλέγατε; Τρεις μήνες χωρίς σεξ ή χωρίς κινητό;» .

Η μεγάλη καινοτομία του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι πως όλα διαδραματίζονται σε ζωντανή μετάδοση με το τηλεοπτικό κοινό να συμμετέχει ενεργά μέσω της ειδικής δωρεάν εφαρμογής που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google play.

Δύο ομάδες, αποτελούμενες από τέσσερις παίκτες η καθεμία, διαγωνίζονται ποιος θα κάνει την πιο σωστή πρόβλεψη, αφού πρέπει να υποθέσουν σωστά τι απάντησε το τηλεοπτικό κοινό στις ερωτήσεις που τέθηκαν.

Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται από γύρo σε γύρo, τα χρηματικά έπαθλα ανεβαίνουν μαζί με την αδρεναλίνη… και η ομάδα που θα καταφέρει να συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσό περνάει στον τελικό γύρο όπου μπορεί να διεκδικήσει έως και 30.000 ευρώ.

Οι τηλεθεατές παίζουν μαζί με τους παίκτες και μπορούν να τους αιφνιδιάσουν ή να τους διευκολύνουν με τις απαντήσεις τους. Κάθε φορά που ψηφίζουν, πολλαπλασιάζεται η δυνατότητα να κερδίσουν πλούσια δώρα!

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκονται

Το δίδυμο Χρήστος Κούτρας – Γιάννης Ντσούνος -έμπειροι δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα αγαπητοί στο τηλεοπτικό κοινό- μετά από περισσότερα από 11 χρόνια συνεργασίας στον ενημερωτικό τομέα αφήνει τη ζώνη ασφαλείας του και μπαίνει παράλληλα στην ψυχαγωγία.

Η πρόκληση είναι σίγουρα μεγάλη, έχουν όμως αποδείξει πως διαθέτουν χιούμορ και γρήγορα αντανακλαστικά, χρήσιμα για μία τέτοια αποστολή.

Πηγή: skai.gr

