Σούπερ Κική: Εκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της, στο Λονδίνο

Αντί να περιμένει την πρόταση γάμου, η γνωστή influencer Σούπερ Κική πήρε την κατάσταση στα χέρια της, κάνοντας έκπληξη στον σύντροφό της, Κώστα, τον δημοφιλή TikToker "Tsamurai".

Σε ταξίδι τους στο Λονδίνο, η Σούπερ Κική πήρε την πρωτοβουλία: Γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της στις όχθες του Τάμεση, με φόντο το Μπιγκ Μπέν, προσφέροντάς του αντί για δαχτυλίδι ένα μικρό, πλαστικό παπάκι.

«Ηταν το καλύτερο ταξίδι της ζωής μου και είμαι ευγνώμων για αυτό» έγραψε η ίδια στα social media, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από το ταξίδι και την πρόταση γάμου.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται η στιγμή που γονατίζει μπροστά του. Ο Tsamurai, ή αλλιώς Κώστας, αιφνιδιάστηκε, λέγοντάς της: «Μην τολμήσεις, τι κάνεις;». Παρότι ξαφνιασμένος, το χαμόγελό του πρόδωσε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την απρόσμενη κίνηση της Super Κικής.

Πηγή: skai.gr

