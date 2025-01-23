Παυλίνα Βουλγαράκη: Εγκυος στο πρώτο της παιδί

Το πρώτο της παιδί περιμένει η γνωστή τραγουδίστρια Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία σύμφωνα με το περιοδικό ΟΚ!, διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Εχθες, καλεσμένη στην ΕΡΤ, η Παυλίνα Βουλγαράκη εμφανίστηκε φορώντας ένα φαρδύ λευκό ημιδιάφανο πουκάμισο, που άφηνε να φανεί η εγκυμοσύνη της.

Σήμερα, η εκπομπή “Happy Day” επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση.

Η τραγουδίστρια τα τελευταία δύο χρόνια έχει σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος δε βρίσκεται στον χώρο της showbi και έχει καταγωγή από το Ηράκλειο της Κρήτη. Το ζευγάρι στην αρχή μοίραζε τη ζωή του ανάμεσα σε Ηράκλειο και Αθήνα ενώ πλέον μένουν κάτω από την ίδια στέγη στην Αθήνα.

