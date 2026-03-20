Ο απολαυστικός Τζίμι Φάλον έκανε έναν απολογισμό των «όχι» που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ, και έκανε ένα ρυθμικό ποιηματάκι, δείχνοντας ότι η σάτιρα... τσακίζει κόκαλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν πολεμικά πλοία για να τον βοηθήσουν να ξεμπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, αλλά δίχως αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να εξοργιστεί, παρότι δεν είχε ανακοινώσει την επιχείρηση κατά του Ιράν στους συμμάχους. Στο σατιρικό πόνημα του Φάλον στο The Tonight Show περιλαμβάνεται και η Ελλάδα...

Είναι η κλασική περίπτωση όπου η γεωπολιτική συναντά την ποπ κουλτούρα. Ο χαρισματικός κωμικός, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Τραμπ, παρά το «δυναμικό» προφίλ που φιλοτεχνεί, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά από διπλωματικά «άκυρα» από παραδοσιακούς συμμάχους, τους οποίους πάντως περιφρονούσε εμφατικά.

Πηγή: skai.gr

