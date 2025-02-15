Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάββας Πούμπουρας: Έφτιαξε ψεύτικο προφίλ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και την «πάτησε»

Δεν κάνουμε «χαβαλέ» με τις δημόσιες υπηρεσίες... 

Σάββας Πούμπουρας

Ένα massive τρολάρισμα για το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) θέλησε να κάνει ο Σάββας Πούμπουρας και μάλλον το έχει μετανιώσει πικρά.

Διαβάστε ακόμαΔανάη Μπάρκα: Αγίου Βαλεντίνου με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη... (δεν θα κλείσουν ποτέ τα στόματα)

Τι έκανε; Έφτιαξε ένα προφίλ στο instagram για τον εν λόγω κρατικό φορέα και το ανακοίνωσε κιόλας από το instagram του ότι ΤΡΟΛΑΡΕΙ. Για να μην συζητήσουμε ότι το γράφει και στο account ευκρινώς…

Ανάρτηση

Το γράφει, δεν το γράφει, καμιά σημασία δεν έχει, αφού και το ακολούθησαν ήδη μέσα σε δυο μέρες 315 followers και έχει ξεκινήσει να δέχεται DM για ρύθμιση οφειλών! Σε απόγνωση ο ίδιος έκανε δύο stories για να τονίσει με κάθε τρόπο πως το account ΔΕΝ είναι πραγματικό!

«Παρατηρώ πόσο μη συνειδητά ζει ο κόσμος τη ζωή του. Στα πιο απλά πράγματα, έτσι… Μέχρι και στο σκρολάρισμα που κάνουμε εδώ, δεν βλέπει, δεν παίρνει την πληροφορία. Πάμε γιούρια… Κάνω προχθές το «επίσημο» προφίλ του Κ.Ε.Α.Ο. στο instagram… Τρολάρω φυσικά…

Μη σας τα πολυλογώ από προχθές έρχονται αιτήματα για επανεξέταση οφειλών με φωτογραφίες χρεών και… Πάτε καλά; Το έφτιαξα για χαβαλέ. Λέει ΤΡΟΛ account. Δεν υπάρχει instagram για το Κ.Ε.Α.Ο.».

Τι είναι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.4172/2013. Το Κ.Ε.Α.Ο. λειτουργεί με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.

Αποστολή του Κ.Ε.Α.Ο. είναι ο εντοπισμός και η καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών του συστήματος είσπραξης και η λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών. Το Κ.Ε.Α.Ο. επιδιώκει την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με σκοπό την αύξηση των εσόδων, την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την εξασφάλιση των παροχών των ταμείων.
Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τις υπηρεσίες των τ. Φ.Κ.Α. που έχουν ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark